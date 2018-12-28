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      Скільки російського бізнесу в Україні, і чи зачеплять його нові санкції проти РФ?

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      Україна ввела санкції проти Росії
      Україна ввела санкції проти Росії / 24 канал

      Нові антиросійські санкції, що ввела Україна у зв’язку із ситуацією в Керченській протоці, зачеплять росіян. Особливо середню ланку, що мають в Україні бізнес-інтерес, адже в Україні ще є російський бізнес.

      Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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      Присутність російського бізнесу в Україні з 2013 року дуже впала – з 35% до 8%. Основна частина залишилася в банківській сфері. Зокрема, дочки російських банків, в які РФ інвестувала великі гроші, щоб вони не збанкрутіли. Де-юре вони під санкціями, але поки присутні. Росія хоче їх потім продати. Також залишися деякі торгові російські марки,
      – розповідає Олександр Леонов.

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      За словами експерта, серед великого обігу з Росією залишилися економічні зв’язки, які не можна просто так розірвати. Приміром, ми купуємо російські ТВЕЛи (ядерне паливо – "24") для українських АЕС. Поступово українські АЕС переводять на паливо американської компанії Westinghouse. Але тут треба менше політики, оскільки безпека важливіша.

      "Важко повністю розірвати економічні зв’язки з Росією. Але вони вже не мають того стратегічного значення, ніж тоді, коли ми купували російський газ. Російський газ робив товарообіг між Україною і Росією великим, але торговельне сальдо з Росією було дуже негативним. Але нинішні санкції роздратують багатьох росіян", – вважає Олександр Леонов.

      Нагадаємо, 26 грудня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо РФ. Вирішено підтримати запровадження санкцій, насамперед, щодо юридичних та фізичних осіб – російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України. Крім цього, РНБО ввела санкції проти організаторів "виборів" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також щодо військових, суддів і правоохоронців, причетних до незаконного захоплення українських моряків під час акту агресії РФ проти України поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року і незаконного утримування їх у російських СІЗО.

      Днем раніше, 25 грудня, російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній. Зокрема, нардеп від "Самопомочі" Альона Бабак, колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій і екс-голова Закарпатської ОДА, а нині позафракційний депутат Віктор Балога, депутати "Опозиційного блоку" Євген Балицький, Борис Колесніков, Михайло Добкін і Олександр Вілкул, колишній генеральний директор каналу "112 Україна" Єгор Бенкендорф і мер Одеси Геннадій Труханов.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Санкції Конфлікт в Азовському морі РНБО Санкції Росії проти України
      Джерело: 24 канал
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