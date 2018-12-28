Не тільки проти російських бізнесменів і політиків: Україна вводить санкції проти археологів

Україна введе санкції проти археологів, які незаконно проводили розкопки в окупованому Криму.

Про це у Twitter повідомив український міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

Україна застосовує санкції не тільки до політиків або бізнесменів РФ. У списку і археологи, які незаконно проводили розкопки в Криму. Name and shame – ще один принцип: ми говоримо про осіб, які порушують режим окупованих територій, і поширюємо негативний імідж серед організацій , що з ними працюють,

– написав Черниш.

Читайте також: Скільки російського бізнесу в Україні, і чи зачеплять його нові санкції проти РФ?

застосовує санкції не лише до політиків чи бізнесменів РФ.В списку і археологи,які незаконно проводили розкопки в Криму.«Name and shame»-ще один принцип:ми говоримо про осіб,які порушують режим окупованих територій і ширимо негативний імідж серед організацій, що з ними працюють pic.twitter.com/sS4AH9Zk9w — Вадим Черниш (@vadym_chernysh) 27 декабря 2018 г.

Він також наголосив, що Росія має не так багато коштів, як здається. Так, окупований нею Крим фінансово забезпечує себе лише на 22%.

"Тому невипадково влада РФ обіцяє виділити 150 мільярдів рублів на "потреби" Криму. Таку суму передбачили через те, що у Криму немає власних доходів, в тому числі через санкції", – зазначив міністр.

РФ має не так багато коштів як здається. Тимчасово окупований Крим фінансово забезпечує себе лише на 22%!Тому невипадково влада РФ обіцяє виділити 150млрд.рублів на «потреби» Криму. Таку суму передбачили через те, що у Криму немає власних доходів, в тому числі через санкції#ZIK pic.twitter.com/E7E9mO8cM8 — Вадим Черниш (@vadym_chernysh) 27 декабря 2018 г.

Нагадаємо, 26 грудня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо юридичних і фізичних осіб Росії за проведення незаконних виборів на окупованих територіях Донбасу та за агресію РФ у районі Керченської протоки.