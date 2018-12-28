Не тільки проти російських бізнесменів і політиків: Україна вводить санкції проти археологів
Україна введе санкції проти археологів, які незаконно проводили розкопки в окупованому Криму.
Про це у Twitter повідомив український міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.
Україна застосовує санкції не тільки до політиків або бізнесменів РФ. У списку і археологи, які незаконно проводили розкопки в Криму. Name and shame – ще один принцип: ми говоримо про осіб, які порушують режим окупованих територій, і поширюємо негативний імідж серед організацій , що з ними працюють,
– написав Черниш.
Читайте також: Скільки російського бізнесу в Україні, і чи зачеплять його нові санкції проти РФ?
Він також наголосив, що Росія має не так багато коштів, як здається. Так, окупований нею Крим фінансово забезпечує себе лише на 22%.
"Тому невипадково влада РФ обіцяє виділити 150 мільярдів рублів на "потреби" Криму. Таку суму передбачили через те, що у Криму немає власних доходів, в тому числі через санкції", – зазначив міністр.
Нагадаємо, 26 грудня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо юридичних і фізичних осіб Росії за проведення незаконних виборів на окупованих територіях Донбасу та за агресію РФ у районі Керченської протоки.