В оккупированном Крыму во время этапирования исчез украинский политзаключенный

Мама украинского политзаключенного Евгения Панова, которого ранее удерживали в Симферопольском СИЗО, обратилась к украинской омбудсвумен Людмиле Денисовой с просьбой помочь выяснить, где находится ее сын.

Об этом сама Денисова написала на своей странице в Facebook.

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Вчера ко мне обратилась Вера Котелянец, мать украинского политзаключенного Евгения Панова, которого ранее удерживали в Симферопольском СИЗО. Евгения уже длительное время этапируют с однго СИЗО к другому и мать обеспокоена из-за отсутствия связи с ним,

– написала правозащитница.

Так, Денисова обратилась к своей русской коллеги Татьяне Москальковой, а также к директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ Геннадию Корниенко и советнику посланника Временного поверенного Украины по делам Украины в РФ Василия Покотило с просьбой сообщить о том, где сейчас находится Евгений Панов.

Кто такой Евгений Панов?

10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении в оккупированном Крыму террористических актов, которые якобы были подготовлены Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Одним из организаторов терактов назвали Евгения Панова.



Брат задержанного украинца утверждает, что его похитили на территории материковой Украины и вывезли на оккупированную территорию.



Впоследствии обвиняемые российскими властями в "подготовке терактов" в Крыму Евгений Панов и Андрей Захтей отказались от показаний, которые они дали сразу после задержания в августе 2016 года. Панов также рассказал о страшных пытках, которые к нему применяли сотрудники ФСБ: били железной трубой, подвешивали и били током.



13 июля 2018 года Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Политзаключенный своей вины не признал.