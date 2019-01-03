19:09
3 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики
      Вєсті Кремля
      16:40, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      В окупованому Криму під час етапування зник український політв'язень

      1738 Читать новость на русском
      Український політв'язень Євген Панов
      Український політв'язень Євген Панов / фото з відкритих джерел

      Мама українського політв’язня Євгена Панова, якого раніше утримували у Сімферопольському СІЗО, звернулася до української омбудсвумен Людмили Денисової із проханням допомогти з'ясувати, де зараз перебуває її син.

      Про це сама Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: "Перебуває під наглядом психіатра": російська сторона відізвалася про стан політв'язня Клиха

      Вчора до мене звернулася Віра Котелянець, мати українського політв’язня Євгена Панова, якого раніше утримували у Сімферопольському СІЗО. Євгена вже тривалий час етапують з одного СІЗО до іншого і мати занепокоєна через відсутність зв’язку з ним,
      – написала правозахисниця.

      Так, Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової, а також до директора Федеральної служби виконання покарань РФ Геннадія Корнієнка та радника посланника Тимчасового повіреного України у справах України в РФ Василя Покотила з проханням повідомити про те, де зараз перебуває Євген Панов.

      Хто такий Євген Панов? 10 серпня 2016 року Федеральна служба безпеки РФ повідомила про запобігання в окупованому Криму терористичним актам, які нібито були підготовлені Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Одним з організаторів терактів назвали Євгена Панова.

      Брат затриманого українця стверджує, що його викрали на території материкової України і вивезли на окуповану територію.

      Згодом обвинувачені російською владою в "підготовці терактів" в Криму Євген Панов і Андрій Захтей відмовилися від свідчень, які вони дали одразу після затримання в серпні 2016 року. Панов також розповів про страшні тортури, які щодо нього застосовували співробітники ФСБ: лупцювали залізною трубою, підвішували і били струмом.

      13 липня 2018 року Панова засудили до 8 років колонії суворого режиму. Політв’язень своєї провини не визнав. 

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Українці в полоні РФ Заручники Людмила Денісова
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      США і Трамп: полювання на "персону №1"
      сьогодні , 19:02 США і Трамп: полювання на "персону №1"
      Борис Немировський 113
      Військовий стан в Одесі використали по-своєму
      сьогодні , 19:00 Військовий стан в Одесі використали по-своєму
      Олекса Коба 217
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні , 18:30 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 45114
      Саботаж чи недбалість: чому Генпрокуратура перешкоджає, аби куля з тіла Михайлика стала доказом?
      сьогодні , 18:15 Саботаж чи недбалість: чому Генпрокуратура перешкоджає, аби куля з тіла Михайлика стала доказом?
      Катерина Петренко 1187
      Передвиборча агітація: як не плутати інформацію з рекламою
      сьогодні , 18:01 Передвиборча агітація: як не плутати інформацію з рекламою
      Яніна Ткачук 299
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук