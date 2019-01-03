В окупованому Криму під час етапування зник український політв'язень

Мама українського політв’язня Євгена Панова, якого раніше утримували у Сімферопольському СІЗО, звернулася до української омбудсвумен Людмили Денисової із проханням допомогти з'ясувати, де зараз перебуває її син.

Про це сама Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

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Вчора до мене звернулася Віра Котелянець, мати українського політв’язня Євгена Панова, якого раніше утримували у Сімферопольському СІЗО. Євгена вже тривалий час етапують з одного СІЗО до іншого і мати занепокоєна через відсутність зв’язку з ним,

– написала правозахисниця.

Так, Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової, а також до директора Федеральної служби виконання покарань РФ Геннадія Корнієнка та радника посланника Тимчасового повіреного України у справах України в РФ Василя Покотила з проханням повідомити про те, де зараз перебуває Євген Панов.

Хто такий Євген Панов? 10 серпня 2016 року Федеральна служба безпеки РФ повідомила про запобігання в окупованому Криму терористичним актам, які нібито були підготовлені Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Одним з організаторів терактів назвали Євгена Панова.



Брат затриманого українця стверджує, що його викрали на території материкової України і вивезли на окуповану територію.



Згодом обвинувачені російською владою в "підготовці терактів" в Криму Євген Панов і Андрій Захтей відмовилися від свідчень, які вони дали одразу після затримання в серпні 2016 року. Панов також розповів про страшні тортури, які щодо нього застосовували співробітники ФСБ: лупцювали залізною трубою, підвішували і били струмом.



13 липня 2018 року Панова засудили до 8 років колонії суворого режиму. Політв’язень своєї провини не визнав.