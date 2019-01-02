"Перебуває під наглядом психіатра": російська сторона відізвалася про стан політв'язня Клиха

Український політв'язень Станіслав Клих, якого незаконно утримують у в'язниці в РФ, наразі перебуває у психіатричній лікарні, інших обстежень російські лікарі йому не призначали.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила українська омбудсвумен Людмила Денісова.

Читайте також: У Росії розповіли, чому перемістили політв'язня Сущенка у карцер

Правозахисниця наголосила, що відправляла запит щодо стану здоров'я Клиха ще у вересні, а відповідь від своєї російської колеги Тетяни Москалькової отримала лише зараз.

Ще у вересні я зверталася до російського омбудсмена та до радника президента РФ, Голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові РФ Михайла Федотова щодо тривожної інформації про стан здоров’я Станіслава. Його мати повідомляла про значне погіршення його стану після примусового "лікування" у психіатричній тюремній лікарні,

– зазначила Денісова.

Вона додала, що у листопаді отримала відповідь лише від Федотова. Той з посиланням на керівництво колонії відповів їй, що Клих перебуває у задовільному стані, за ним ведеться нагляд лікарів. Проте вже зараз стало відомо, що бранця Кремля знову помістили під нагляд психіатра.

"Зараз Тетяна Москалькова з посиланням на російських тюремників повідомляє, що Клих у задовільному стані перебуває під наглядом лікаря-психіатра та отримує лікування у філіалі "Психіатричної лікарні". При цьому, за інформацією Москалькової, ніяких інших додаткових обстежень йому не будуть проводити, бо він не потребує їх", – написала українська уповноважена з прав людини.

Нагадаємо, що раніше Станіслав Клих написав листа із ув'язнення, у якому нарікав на поганий стан здоров'я та зробив припущення про те, що у нього може бути рак.



До цього, наприкінці листопада, з'явилась інформація про те, що Станіслава Клиха у РФ хочуть відправити на лікування до туберкульозної лікарні для проведення планового обстеження та визначення подальшої тактики лікування.

Хто такий Станіслав Клих?Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.