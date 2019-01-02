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      "Находится под наблюдением психиатра": российская сторона сообщила о состоянии политзаключенного

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      Станислав Клих
      Станислав Клих / Фото из открытых источников

      Украинский политзаключенный Станислав Клих, которого незаконно удерживают в тюрьме в РФ, сейчас находится в психиатрической больнице, других обследований российские врачи ему не назначали.

      Об этом на своей Facebook-странице сообщила украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

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      Правозащитница отметила, что отправляла запрос о состоянии здоровья Клиха еще в сентябре, а ответ от своей российской коллеги Татьяны Москальковой получила только сейчас.

      Еще в сентябре я обращалась к российскому омбудсмену и к советнику президента РФ, Председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову относительно тревожной информации о состоянии здоровья Станислава. Его мать сообщала о значительном ухудшении его состояния после принудительного "лечения" в психиатрической тюремной больнице,
      – отметила Денисова.

      Она добавила, что в ноябре получила ответ только от Федотова. Тот со ссылкой на руководство колонии ответил ей, что Клих находится в удовлетворительном состоянии, за ним ведется наблюдение врачей. Однако уже сейчас стало известно, что пленника Кремля снова поместили под надзор психиатра.

      "Сейчас Татьяна Москалькова со ссылкой на российских тюремщиков сообщает, что Клих в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением врача-психиатра и получает лечение в филиале "Психиатрической больницы". При этом, по информации Москальковой, никаких других дополнительных обследований ему не будут проводить, потому что он не нуждается", – написала украинская уполномоченная по правам человека.

      Напомним, что ранее Станислав Клих написал письмо из заключения, в котором сетовал на плохое состояние здоровья и сделал предположение о том, что у него может быть рак.

      До этого, в конце ноября, появилась информация о том, что Станислава Клиха в РФ хотят отправить на лечение в туберкулезную больницу для проведения планового обследования и определения дальнейшей тактики лечения.

      Кто такой Станислав Клих?Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клих отрицает обвинения и отрицает то, что когда-нибудь вообще был в Чечне. В 2017 украинский политзаключенный потерпел принудительного психиатрическое лечение по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.

      Теги: Новости Украины Новости политики Людмила Денисова Заложники Украинцы в плену РФ Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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