"Хлопці тримаються": консул відвідав полонених українських моряків у СІЗО Москви

У Москві 10 січня український консул відвідав поранених моряків ВМС України, які були захоплені російськими військовими біля Керченської протоки.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив батько одного з поранених українських моряків Василя Сороки – Віктор.

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Розмовляв з Альбертом Володимировичем — це консул, який сьогодні відвідав наших військовополонених у "Матроській тиші". Остання інформація, яку ми від нього отримали: хлопці тримаються... але мають ураження, безпосередньо у Василя рука погано функціонує,

– розповів батько моряка.

Він також зазначив, що завдяки волонтерам моряки мають продукти харчування та одяг.

"Хлопці одягнені усі. Василь має спортивний костюм, футболки, продукти є завдяки волонтерам. Чекають на звільнення, чекають на допомогу від України", – додав Віктор Сорока.

Він сказав, що під час зустрічі родичів моряків з уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою, вона запропонувала їм здійснити візит до Москви для зустрічі із військовополоненими.

"Але оскільки наш син заборонив нам виїжджати на територію РФ, ми відмовились", – наголосив батько моряка.

Зазначимо, що наступного тижня Людмила Денісова збирається зустрітися зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою та вимагатиме від неї зустрічі із українськими військовополоненими.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.