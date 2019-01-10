"Ребята держатся": консул посетил пленных украинских моряков в СИЗО Москвы
В Москве 10 января украинский консул посетил раненых моряков ВМС Украины, которые были захвачены российскими военными возле Керченского пролива.
Об этом в эфире "Громадского" сообщил отец одного из раненых украинских моряков Василия Сороки – Виктор.
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Разговаривал с Альбертом Владимировичем — это консул, который сегодня посетил наших военнопленных в "Матросской тишине". Последняя информация, которую мы от него получили: ребята держатся... но имеют поражения, непосредственно у Василия рука плохо функционирует,
– рассказал отец моряка.
Он также отметил, что благодаря волонтерам у моряков есть продукты питания и одежда.
"Ребята одеты все. У Василия спортивный костюм, футболки, продукты есть благодаря волонтерам. Ждут освобождения, ждут помощи от Украины", – добавил Виктор Сорока.
Он сказал, что во время встречи родственников моряков с уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой она предложила им осуществить визит в Москву для встречи с военнопленными.
"Но поскольку наш сын запретил нам выезжать на территорию РФ, мы отказались", – подчеркнул отец моряка.
Отметим, что на следующей неделе Людмила Денисова собирается встретиться со своей российской коллегой Татьяной Москальковой и потребует от нее встречи с украинскими военнопленными.
Как украинские моряки попали в российский плен?
25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя.
Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.
Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.