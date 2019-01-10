У Росії готують нове судове засідання у справі полонених моряків: коли воно відбудеться

У Москві 15 січня планують провести судове засідання у справі всіх 24 військовополонених українських моряків. Їм планують продовжити запобіжний захід.

Про це розповіли адвокат українського моряка Олега Мельничука Едем Семедляєв і адвокат Романа Мокряка Ілля Новіков в коментарі "Громадському".

Читайте також: "Хочу побачити їх на власні очі": Денісова вимагатиме зустрічі із полоненими у РФ моряками

Так, відомо, що 14-тьом захисникам повідомили про цю ж дату засідання суду.

Водночас Новіков не виключає, що все ж таки судитимуть моряків частинами, як і минулого разу.

От мене, наприклад, не буде у Москві 15-го, в мене інший судовий процес, я проситиму перенести на інший день. Думаю, будуть ще в когось такі ж клопотання. В них є час до 24-го, думаю в один день вони можуть не вкластися,

– сказав адвокат.

За інформацією ТАСС, ФСБ Росії просить продовжити термін тримання під вартою для полонених українських моряків.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.