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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      У Росії готують нове судове засідання у справі полонених моряків: коли воно відбудеться

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      Українських моряків у Росії планують судити 15 січня
      Українських моряків у Росії планують судити 15 січня / Фото з вільних джерел

      У Москві 15 січня планують провести судове засідання у справі всіх 24 військовополонених українських моряків. Їм планують продовжити запобіжний захід.

      Про це розповіли адвокат українського моряка Олега Мельничука Едем Семедляєв і адвокат Романа Мокряка Ілля Новіков в коментарі "Громадському".

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      Так, відомо, що 14-тьом захисникам повідомили про цю ж дату засідання суду.

      Водночас Новіков не виключає, що все ж таки судитимуть моряків частинами, як і минулого разу.

      От мене, наприклад, не буде у Москві 15-го, в мене інший судовий процес, я проситиму перенести на інший день. Думаю, будуть ще в когось такі ж клопотання. В них є час до 24-го, думаю в один день вони можуть не вкластися,
      – сказав адвокат.

      За інформацією ТАСС, ФСБ Росії просить продовжити термін тримання під вартою для полонених українських моряків.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Заручники
      Джерело: 24 Канал
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