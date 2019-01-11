Россия может в 2019 году обменять захваченных украинских моряков, – СМИ

Россия может в 2019 году обменять украинских военных моряков, которых пограничники РФ захватили в плен в районе Керченского пролива, на россиян, которые находятся в заключении в Украине.

Об этом сообщает российское издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник в РФ.

По данным собеседника издания, многое зависит от украинской стороны – насколько официальный Киев будет готов идти на конкретные договоренности.

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Сейчас обменять украинских моряков невозможно. Надо дождаться решения суда, после чего можно говорить об обмене,

– подчеркнул источник.

До президентских выборов в Украине обмен моряков вряд ли произойдет. Кроме того, собеседники в украинских правительственных и парламентских кругах подтвердили журналистам, что обмен, вероятно, состоится после президентских выборов.

В Госдуме России в свою очередь заверили, что процесс обмена начнется только после оглашения приговора украинским морякам. Обмен заключенными и задержанными лицами между Россией и Украиной в ближайшем будущем вполне реальный, уверен председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников.

Как украинские моряки попали в российский плен?

25 ноября 2018 году Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.



В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ открыли огонь по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.