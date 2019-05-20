Радбез ООН заблокував пропозицію Росії щодо мовного закону в Україні

Чени Ради Безпеки ООН більшістю голосів не підтримали проведення засідання щодо ухвалення в Україні закону про функціонування української мови як державної. Ініціювала це засідання Росія. Відтак, пропозицію РФ про обговорення цієї теми було відкинуто та її нне включили до порядкеу денного.

Сталося це на початку засідання. Перед ухваленням рішення представники США, Франції та Німеччини заявили, що запит на обговорення закону є спробою Росії відвернути увагу від процесу мирного переходу влади в Україні. До прикладу, на думку постпреда Франції в ООН Франсуа Делатра, російська делегація спеціально ініціювала це засідання у день інавгурації президента Володимира Зеленського, щоб використати Радбез для власних цілей.

Натомість постійний представник Росії в ООН Василь Небедзя заявив, що вищезазначений закон закон прямо порушує дух і букву комплексу заходів із реалізації мінських угод. Крім того, він розкритикував кроки колишньої української влади, зокрема і за її дії на Донбасі.

У підсумку внесення ініційованого Росією питання підтримали лише 5 членів, 6 висловилися проти та 4 утрималися.

Серед представників країн-членів Радбезу ООН, які виступили проти, були: постійний представник Франції, представник Німеччини в ООН Крістоф Хойзген, а також постпред Польщі в ООН і заступник постпреда США.

За проведення такого засідання виступили Росія, Китай, ПАР, Домініканська Республіка та Екваторіальна Гвінея.