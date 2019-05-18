Росія хоче скликати Радбез ООН через ухвалення в Україні закону про мову

Росія планує скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із ухваленням ВРУ закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це повідомив речник постійного представництва нашої держави в Організації Олег Ніколенко на своїй сторінці у Фейсбук.

Читайте також: МЗС Угорщини сподівається, що Зеленський змінить закон про мову

За його словами, у такий спосіб Кремль намагається політизувати винятково внутрішнє українське питання. Адже немає сумнівів, що закон про мову жодним чином не загрожує світовий безпеці і миру в регіоні. Ніколенко назвав дії Москви черговим актом абсурду.

Коментувати по суті це абсурдне звернення, яке здивувало не лише Україну, немає сенсу. Функціонування української мови в Україні ніяким чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН. Цей закон – наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати,

– зазначив речник.

Очікується, що засідання може відбутися вже наступного понеділка – 20 травня. Рішення про дату і час має схвалити представник країни, головуючої в Радбезі ООН. У травні – це Індонезія.

Що передбачає закон про мову:



Закон про мову