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      Росія хоче скликати Радбез ООН через ухвалення в Україні закону про мову

      520 Читать новость на русском
      Радбез ООН
      Радбез ООН / Unitd Nations

      Росія планує скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із ухваленням ВРУ закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

      Про це повідомив речник постійного представництва нашої держави в Організації Олег Ніколенко на своїй сторінці у Фейсбук.

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      За його словами, у такий спосіб Кремль намагається політизувати винятково внутрішнє українське питання. Адже немає сумнівів, що закон про мову жодним чином не загрожує світовий безпеці і миру в регіоні. Ніколенко назвав дії Москви черговим актом абсурду.

      Коментувати по суті це абсурдне звернення, яке здивувало не лише Україну, немає сенсу. Функціонування української мови в Україні ніяким чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН. Цей закон – наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати,
      – зазначив речник.

      Очікується, що засідання може відбутися вже наступного понеділка – 20 травня. Рішення про дату і час має схвалити представник країни, головуючої в Радбезі ООН. У травні – це Індонезія.

      Що передбачає закон про мову:

      мовний закон
      Закон про мову

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії ООН мовне питання Законодавство
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