Клімкін відповів Росії на вимогу скликати Радбез ООН через мовний закон

З російською мовою у нас немає жодних проблем. Проблеми з тими у Росії, хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації.

Натомість в Україні нарешті спромоглися ухвалити закон про державну мову, як того вже давно вимагала наша ж Конституція, про це написав глава МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

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Росія зробила запит на проведення засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з прийняттям Верховною радою України закону про мову.

У відповідь на це Клімкін зазначив, що Кремль свідомо махлює з поняттями "етнічний росіянин" і "російськомовна людина", "ставлячи між ними знак рівності й присвоюючи собі право захищати їх навіть збройно".

Саме під гаслами "захисту російськомовних" Росія окупувала в 2014-му Крим та Донбас і намагалася створити на нашій землі свою фейкову "Новоросію,

– написав він.

Глава українського МЗС також зазначив, що "з російською у нас жодних проблем". Натомість проблеми є з тими представниками Росії, "хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації". Клімкін пояснив, що українська мова не отримала жодних особливих прав і привілеїв, які б "могли викликати бодай найменші підозри щодо недемократичності чи шовінізму".

"Просто в Україні нарешті спромоглися ухвалити закон про державну мову, як того вже давно вимагала наша ж Конституція", – зазначив очільник МЗС.

Він додав, що "такі закони давно існують у багатьох демократичних державах і наш на їхньому тлі виглядає цілком стандартно".

Він забезпечує українській мові такі ж права та можливості, які має державна мова в будь-якій цивілізований і благополучній країні. І не більше! А про всі інші мови ми подбаємо. З повагою до людей, всіх українців, а не до імперської позиції Росії,

– наголосив Клімкін.

Зазначимо, 15 травня президент України Петро Порошенко підписав закон № 5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.

Що передбачає закон про мову: