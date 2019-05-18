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      Клімкін відповів Росії на вимогу скликати Радбез ООН через мовний закон

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      У МЗС прокоментували бажання Росії скликати засідання РБ ООН щодо мовного закону
      У МЗС прокоментували бажання Росії скликати засідання РБ ООН щодо мовного закону / 24 канал

      З російською мовою у нас немає жодних проблем. Проблеми з тими у Росії, хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації.

      Натомість в Україні нарешті спромоглися ухвалити закон про державну мову, як того вже давно вимагала наша ж Конституція, про це написав глава МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: МЗС Угорщини сподівається, що Зеленський змінить закон про мову

      Росія зробила запит на проведення засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з прийняттям Верховною радою України закону про мову.

      У відповідь на це Клімкін зазначив, що Кремль свідомо махлює з поняттями "етнічний росіянин" і "російськомовна людина", "ставлячи між ними знак рівності й присвоюючи собі право захищати їх навіть збройно".

      Саме під гаслами "захисту російськомовних" Росія окупувала в 2014-му Крим та Донбас і намагалася створити на нашій землі свою фейкову "Новоросію,
      – написав він.

      Глава українського МЗС також зазначив, що "з російською у нас жодних проблем". Натомість проблеми є з тими представниками Росії, "хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації". Клімкін пояснив, що українська мова не отримала жодних особливих прав і привілеїв, які б "могли викликати бодай найменші підозри щодо недемократичності чи шовінізму".

      "Просто в Україні нарешті спромоглися ухвалити закон про державну мову, як того вже давно вимагала наша ж Конституція", – зазначив очільник МЗС.

      Він додав, що "такі закони давно існують у багатьох демократичних державах і наш на їхньому тлі виглядає цілком стандартно".

      Він забезпечує українській мові такі ж права та можливості, які має державна мова в будь-якій цивілізований і благополучній країні. І не більше! А про всі інші мови ми подбаємо. З повагою до людей, всіх  українців, а не до імперської позиції Росії,
      – наголосив Клімкін.

      Зазначимо, 15 травня президент України Петро Порошенко підписав закон № 5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.

      Що передбачає закон про мову:

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики МЗС України мовне питання Законодавство ООН Павло Клімкін
      Джерело: 24 канал
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