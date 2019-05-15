17:05
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Порошенко підписав закон про українську мову

      5207 Читать новость на русском
      Закон про мову в Україні 2019 - Порошенко підписав закон про мову
      Петро Порошенко підписав закон про українську мову / president.gov.ua

      Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Це історичний день для країни, адже мова – це фундамент, на якому будується нація і держава.

      Верховна Рада України прийняла в цілому закон про функціонування української мови як державної 25 квітня 2019 року. За нього проголосували 278 народних обранців. Вже 14 травня його підписав спікер парламенту Андрій Парубій.

      Читайте також: Закон про державну мову в Україні: які покарання передбачені за його порушення

      Сьогодні епохальний день – день, якого українці чекали багато років. Підписанням закону про функціонування української мови як державної ми вчиняємо один із найголовніших актів для збереження української державності,
      – сказав Порошенко.

      Глава держави наголосив, що цей закон не обмежує та не зачіпає права жодної мови нацменшин, що живуть в Україні.

      "Ми просто дали право українцям слухати українські пісні, дивитися українські фільми, читати українські книги. Бо люди прагнуть це робити. Це модно і драйвово. А не модно – не знати української мови", – додав президент.

       

      Закон набере чинності після публікації у виданнях "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

      Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

      Під час підписання закону був присутній спікер Верховної Ради Андрій і видатні українські діячі культури – поет та видавець Іван Малкович, акторка Ірма Вітовська, співавтор закону Тарас Шамайда.

      "Для мене боротьба за мову почалась ще в студентські роки. Наша мова має шанс та велику змогу піти у свій побут у великі носії. Це наша перемога. Для мови і для нас всіх", – сказала Ірма Вітовська.

      Що передбачає закон про українську мову як державну: інфографіка 24 каналу

      закон про українську мову

       

       

      Які штрафи передбачені за порушення закону про мову:

      У діловодстві та правоохоронцями передбачений штраф від 3 400 до 6 800 гривень.

      У сфері культури, освіти, реклами – штраф від 3 400 до 6 800 гривень.

      У друкованих ЗМІ – штраф від 6 800 до 8 500 гривень.

      У сферах публічного спілкування – штраф від 3400 – 5100 гривень.

      На телебаченні або радіо – штраф від 8500 до 10200 гривень

      В наданні інформації у сфері послуг – від 5100 – 6800 гривень.

      Публічне приниження чи зневажання державної мови – штраф 850 гривень.

      У інших випадках передбачений штраф, розміром від 3 400 до 5 100 гривень. Проте якщо порушення відбулося вперше, можна відбутись лише попередженням. Якщо ж хтось порушить закон вдруге за рік, то штраф складе вже 8 500 – 11 900 гривень.

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну
      сьогодні
      16052
      Теги: Новини політики Новини України Президент України Петро Порошенко мовне питання Українська мова
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 15 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 408
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 31
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 222
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1198
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сьогодні , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 422
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук