Порошенко підписав закон про українську мову

Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Це історичний день для країни, адже мова – це фундамент, на якому будується нація і держава.

Верховна Рада України прийняла в цілому закон про функціонування української мови як державної 25 квітня 2019 року. За нього проголосували 278 народних обранців. Вже 14 травня його підписав спікер парламенту Андрій Парубій.

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Сьогодні епохальний день – день, якого українці чекали багато років. Підписанням закону про функціонування української мови як державної ми вчиняємо один із найголовніших актів для збереження української державності,

– сказав Порошенко.

Глава держави наголосив, що цей закон не обмежує та не зачіпає права жодної мови нацменшин, що живуть в Україні.

"Ми просто дали право українцям слухати українські пісні, дивитися українські фільми, читати українські книги. Бо люди прагнуть це робити. Це модно і драйвово. А не модно – не знати української мови", – додав президент.

Закон набере чинності після публікації у виданнях "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

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Під час підписання закону був присутній спікер Верховної Ради Андрій і видатні українські діячі культури – поет та видавець Іван Малкович, акторка Ірма Вітовська, співавтор закону Тарас Шамайда.

"Для мене боротьба за мову почалась ще в студентські роки. Наша мова має шанс та велику змогу піти у свій побут у великі носії. Це наша перемога. Для мови і для нас всіх", – сказала Ірма Вітовська.

Що передбачає закон про українську мову як державну: інфографіка 24 каналу

Які штрафи передбачені за порушення закону про мову:

У діловодстві та правоохоронцями передбачений штраф від 3 400 до 6 800 гривень.



У сфері культури, освіти, реклами – штраф від 3 400 до 6 800 гривень.



У друкованих ЗМІ – штраф від 6 800 до 8 500 гривень.



У сферах публічного спілкування – штраф від 3400 – 5100 гривень.



На телебаченні або радіо – штраф від 8500 до 10200 гривень



В наданні інформації у сфері послуг – від 5100 – 6800 гривень.



Публічне приниження чи зневажання державної мови – штраф 850 гривень.



У інших випадках передбачений штраф, розміром від 3 400 до 5 100 гривень. Проте якщо порушення відбулося вперше, можна відбутись лише попередженням. Якщо ж хтось порушить закон вдруге за рік, то штраф складе вже 8 500 – 11 900 гривень.