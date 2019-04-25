Закон про державну мову в Україні: які покарання передбачені за його порушення

Верховна Рада 25 квітня проголосувала за проекту закону №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Цей закон передбачає низку покарань.

Так, за невиконання норм закону передбачена не тільки відповідальність перед спеціальним уповноваженим, але й – загальна адміністративна. Проте діяти система покарань і штрафів почне аж через три роки.

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Ми на три роки перенесли введення в дію адміністративної відповідальності за порушення закону, а за цей час безкоштовно в усіх областях України будуть створенні центри, які навчатимуть української мови,

– розповів голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.

За його словами, також будуть створені держпрограми для підтримки освіти українською. То які ж покарання передбачені за порушення нового закону про мову?

Штрафи за порушення закону про мову:

У діловодстві та правоохоронцями передбачений штраф від 3 400 до 6 800 гривень.



У сфері культури, освіти, реклами – штраф від 3 400 до 6 800 гривень.



У друкованих ЗМІ – штраф від 6 800 до 8 500 гривень.



У сферах публічного спілкування – штраф від 3400 – 5100 гривень.



На телебаченні або радіо – штраф від 8500 до 10200 гривень



В наданні інформації у сфері послуг – від 5100 – 6800 гривень.



Невиконання законних вимог мовного інспектора – штраф від 1700 до 3400 гривень.



Публічне приниження чи зневажання державної мови – штраф 850 гривень.



У інших випадках передбачений штраф, розміром від 3 400 до 5 100 гривень. Проте якщо порушення відбулося вперше, можна відбутись лише попередженням. Якщо ж хтось порушить закон вдруге за рік, то штраф складе вже 8 500 – 11 900 гривень.

До речі, попередня версія законопроекту передбачала кримінальну відповідальність за статтею "Покарання за наругу над державним прапором, гербом чи гімном". Тобто до цієї статті Кримінального кодексу збиралися додати пункт про "публічне приниження чи зневажання мови".

За цією статтею можливий арешт до шести місяців. Але в ході розгляду правок депутати відмовились від цієї норми.

Текст закону про українську мову:

Контролювати можливі порушення буде Уповноважений мовний інспектор. Його із запропонованих кандидатур призначить Кабмін. Інспектор зможе безпосередньо звертатися до правоохоронців і вимагати карати за порушення закону.



Що передбачає новий закон про мову: інфографіка