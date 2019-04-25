Закон о государственном языке в Украине: какие наказания предусмотрены за его нарушение
Верховная Рада 25 апреля проголосовала за проект закона №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот закон предусматривает ряд наказаний.
Так, за невыполнение норм закона предусмотрена не только ответственность перед специальным уполномоченным, но и – общая административная. Однако действовать она начнет аж через три года.
Читайте также: Закон о государственном языке: кто и где должен говорить на украинском
Мы на три года перенесли введение в действие административной ответственности за нарушение закона, а за это время бесплатно во всех областях Украины будут созданы центры, которые будут учить украинскому языку,
– рассказал председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
По его словам, также будут созданы госпрограммы для поддержки образования на украинском. Так какое же наказание предусмотрено за нарушение закона о языке?
Штрафы за нарушение закона о языке:
В делопроизводстве и правоохранителями предусмотрен штраф от 3 400 до 6 800 гривен.
В сфере культуры, образования, рекламы – штраф от 3 400 до 6 800 гривен.
В печатных СМИ – штраф от 6 800 до 8 500 гривен.
В сферах публичного общения – штраф от 3400 – 5100 гривен.
На телевидении или радио – штраф от 8500 до 10200 гривен
В предоставлении информации в сфере услуг – от 5100 – 6800 гривен.
Невыполнение законных требований языкового инспектора – штраф от 1700 до 3400 гривен.
Публичное унижение или неуважение государственного языка – штраф 850 гривен.
В других случаях предусмотрен штраф, размером от 3 400 до 5 100 гривен. Однако если нарушение произошло впервые, можно отделаться лишь предупреждением. Если же кто-то нарушит закон во второй раз за год, то штраф составит уже 8 500 – 11 900 гривен.
Кстати, предыдущая версия законопроекта предусматривала уголовную ответственность по статье "Наказание за надругательство над государственным флагом, гербом или гимном". То есть к этой статье Уголовного кодекса собирались добавить пункт о "публичном униженим или неуважении языка".
По этой статье возможен арест до шести месяцев. Но в ходе рассмотрения правок депутаты отказались от этой нормы.
Текст закона об украинском языке:
Контролировать возможные нарушения будет Уполномоченный языковой инспектор. Его из предложенных кандидатур назначит Кабмин. Инспектор сможет напрямую обращаться к правоохранителям и требовать наказывать за нарушение закона.