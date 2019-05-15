Порошенко подписал закон об украинском языке

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного.

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о функционировании украинского языка как государственного 25 апреля 2019 года. Уже 14 мая его подписал спикер парламента Андрей Парубий.

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Сегодня эпохальный день – день, которого украинцы ждали много лет. Подписанием закона о функционировании украинского языка как государственного мы совершаем один из главных актов для сохранения украинской государственности,

– сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что этот закон не ограничивает и не затрагивает права никаких языков нацменьшинств, живущих в Украине.

"Мы просто дали право украинцам слушать украинские песни, смотреть украинские фильмы, читать украинские книги. Потому что люди стремятся это делать. Это модно и драйвово. А не модно – не знать украинский язык", – добавил президент.

Закон вступит в силу после публикации в изданиях "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

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Во время подписания закона присутствовал спикер Верховной Рады Андрей и выдающиеся украинские деятели культуры – поэт и издатель Иван Малкович, актриса Ирма Витовская, соавтор закона Тарас Шамайда.

"Для меня борьба за язык началась еще в студенческие годы. Наш язык имеет шанс и большую возможность пойти в свой быт в большие носители. Это наша победа. Для языка и для нас всех", – сказала Ирма Витовская.

Что предусматривает закон об украинском языке как государственном: инфографика 24 канала

Какие штрафы предусмотрены за нарушение закона о языке:

В делопроизводстве и правоохранителями предусмотрен штраф от 3 400 до 6 800 гривен.



В сфере культуры, образования, рекламы – штраф от 3 400 до 6 800 гривен.



В печатных СМИ – штраф от 6 800 до 8 500 гривен.



В сферах публичного общения – штраф от 3400 – 5100 гривен.



На телевидении или радио – штраф от 8500 до 10200 гривен



В предоставлении информации в сфере услуг – от 5100 – 6800 гривен.



Публичное унижение или неуважение государственного языка – штраф 850 гривен.



В других случаях предусмотрен штраф, размером от 3 400 до 5 100 гривен. Однако если нарушение произошло впервые, можно отделаться лишь предупреждением. Если же кто-то нарушит закон во второй раз за год, то штраф составит уже 8 500 – 11 900 гривен.