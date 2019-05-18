Климкин ответил России на требование созвать Совбез ООН из-за языкового закона
С русским языком у нас нет никаких проблем. Проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимую соборную Украину и украинскую политическую нацию.
Однако в Украине наконец смогли принять закон о государственном языке, как того уже давно требовала наша же Конституция, об этом написал глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.
Россия сделала запрос на проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с принятием Верховной радой Украины закона о языке.
В ответ на это Климкин отметил, что Кремль сознательно мухлюет с понятиями "этнический русский" и "русскоязычный человек", "ставя между ними знак равенства и присваивая себе право защищать их даже с оружием в руках".
Именно под лозунгами "защиты русскоязычных" Россия оккупировала в 2014-м Крым и Донбасс и пыталась создать на нашей земле свою фейковую "Новороссию",
– написал он.
Глава украинского МИД также отметил, что "с русским у нас никаких проблем". Зато проблемы есть с теми представителями России, "кто не хочет видеть независимую соборную Украину и украинскую политическую нацию". Климкин пояснил, что украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые бы могли вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма".
"Просто в Украине наконец смогли принять закон о государственном языке, как того уже давно требовала наша же Конституция", – отметил глава МИД.
Он добавил, что "такие законы давно существуют во многих демократических государствах и наш на их фоне выглядит вполне стандартно".
Он обеспечивает украинскому языку такие же права и возможности, которые имеет государственный язык в любой цивилизованной и благополучной стране. И не больше! А обо всех остальных языках мы позаботимся. С уважением к людям, всем украинцам, а не к имперской позиции России,
– подчеркнул Климкин.
Отметим, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Что предусматривает закон о языке:
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