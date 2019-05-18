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      Климкин ответил России на требование созвать Совбез ООН из-за языкового закона

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      В МИД прокомментировали желание России созвать заседание СБ ООН относительно "языковому закону"
      В МИД прокомментировали желание России созвать заседание СБ ООН относительно "языковому закону" / 24 канал

      С русским языком у нас нет никаких проблем. Проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимую соборную Украину и украинскую политическую нацию.

      Однако в Украине наконец смогли принять закон о государственном языке, как того уже давно требовала наша же Конституция, об этом написал глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

      Россия сделала запрос на проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с принятием Верховной радой Украины закона о языке.

      В ответ на это Климкин отметил, что Кремль сознательно мухлюет с понятиями "этнический русский" и "русскоязычный человек", "ставя между ними знак равенства и присваивая себе право защищать их даже с оружием в руках".

      Именно под лозунгами "защиты русскоязычных" Россия оккупировала в 2014-м Крым и Донбасс и пыталась создать на нашей земле свою фейковую "Новороссию",
      – написал он.

      Глава украинского МИД также отметил, что "с русским у нас никаких проблем". Зато проблемы есть с теми представителями России, "кто не хочет видеть независимую соборную Украину и украинскую политическую нацию". Климкин пояснил, что украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые бы могли вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма".

      "Просто в Украине наконец смогли принять закон о государственном языке, как того уже давно требовала наша же Конституция", – отметил глава МИД.

      Он добавил, что "такие законы давно существуют во многих демократических государствах и наш на их фоне выглядит вполне стандартно".

      Он обеспечивает украинскому языку такие же права и возможности, которые имеет государственный язык в любой цивилизованной и благополучной стране. И не больше! А обо всех остальных языках мы позаботимся. С уважением к людям, всем украинцам, а не к имперской позиции России,
      – подчеркнул Климкин.

      Отметим, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

      Что предусматривает закон о языке:

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      Теги: Новости Украины Новости России Павел Климкин ООН Законодательство языковый вопрос МИД Украины Новости политики
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