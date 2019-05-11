Росія на Донбасі зробила гірше навіть російськомовним, про яких "піклується", – Волкер

Спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер знову звинуватив Росію в погіршенні ситуації на окупованому Донбасі і закликав Москву до виконання Мінських угод.

Волкер написав на своїй сторінці у Twitter, що з початку збройної агресії проросійські бойовики лише погіршили умови життя усіх людей на окупованій території.

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За останні п'ять років російські бойовики і ставленики Росії зробили життя людей на Донбасі гіршим. Зокрема, і російськомовних, про яких вони, як заявляють, піклуються,

– наголосив Волкер.

Дипломат підкреслив, що Росія повинна припинити бойові дії, почати виконувати Мінські угоди і дозволити реконструювати і реінтегрувати Донбас назад під контроль України.

For the last 5 years Russia’s fighters & proxies have made life worse for the people in Donbas including the Russian-speakers it claims to care about.



should end the fighting, implement Minsk agreements, & allow reconstruction and reintegration of Donbas back to control. https://t.co/DToaIrN3dP — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 10 травня 2019 р.

Скільки військових та мирних жителів загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2973 українських військовослужбовців. Проте, жертвами конфлікту стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.





Незаконно окуповані Росією території Донбасу