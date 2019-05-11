Россия на Донбассе сделала хуже даже русскоязычным, о которых "заботится", – Волкер

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер вновь обвинил Россию в ухудшении ситуации на оккупированном Донбассе и призвал Москву к выполнению Минских соглашений.

Волкер написал на своей странице в Twitter, что с начала вооруженной агрессии пророссийские боевики только ухудшили условия жизни всех людей на оккупированной территории.

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За последние пять лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже. В том числе, и русскоязычных, о которых они, как заявляют, заботятся,

– подчеркнул Волкер.

Дипломат подчеркнул, что Россия должна прекратить боевые действия, начать выполнять Минские соглашения и разрешить реконструировать и реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины.

For the last 5 years Russia’s fighters & proxies have made life worse for the people in Donbas including the Russian-speakers it claims to care about.



should end the fighting, implement Minsk agreements, & allow reconstruction and reintegration of Donbas back to control. https://t.co/DToaIrN3dP — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 10 травня 2019 р.

Сколько военных и мирных жителей погибло на Донбассе?С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2973 украинских военнослужащих. Однако, жертвами конфликта стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, с начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.





Незаконно оккупированные Россией территории Донбасса