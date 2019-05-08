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      Украинские бойцы мощным ударом уничтожили трех оккупантов: эффектное видео

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      ВСУ уничтожили трех оккупантов
      ВСУ уничтожили трех оккупантов / Скриншот из видео

      Украинские военные на востоке Украины мощным ударом разгромили позицию пророссийских боевиков на Светлодарском направлении.

      Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем YouTube опубликовал видео смертельного удара.

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      В Telegram военный написал, что пророссийские наемники осуществляли провокационные обстрелы на этом направлении.

      В результате операции удалось ликвидировать трех боевиков и уничтожить две боевые машины.

      Бойцы ВСУ удачным ударом разгромили позиции боевиков: смотрите видео

      Российские оккупационные войска продолжают цинично нарушать перемирие на Донбассе и обстреливать бойцов ВСУ. Так, за последние сутки 7 мая боевики 25 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате погиб военный.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Пророссийские боевики Украина – Россия Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
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