Украинские бойцы мощным ударом уничтожили трех оккупантов: эффектное видео

Украинские военные на востоке Украины мощным ударом разгромили позицию пророссийских боевиков на Светлодарском направлении.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в своем YouTube опубликовал видео смертельного удара.

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В Telegram военный написал, что пророссийские наемники осуществляли провокационные обстрелы на этом направлении.

В результате операции удалось ликвидировать трех боевиков и уничтожить две боевые машины.

Бойцы ВСУ удачным ударом разгромили позиции боевиков: смотрите видео

Российские оккупационные войска продолжают цинично нарушать перемирие на Донбассе и обстреливать бойцов ВСУ. Так, за последние сутки 7 мая боевики 25 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате погиб военный.