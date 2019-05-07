Порошенко ввел в действие решение СНБО об укреплении обороноспособности Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о мерах по укреплению обороноспособности государства. Это решение признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны России.
Указ предусматривает, что в Украине создадут межведомственную рабочую группу, которая будет готовить предложения по укреплению обороноспособности государства.
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Этой группе поручено разработать предложения СНБО относительно:
- совершенствования системы территориальной обороны,
- повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи,
- подготовки военного резерва ВСУ и других военных формирований,
- противодействия информационной агрессии против Украины,
- организации и поддержания действий движения сопротивления.
Кто войдет в межведомственную группу и станет ее головой?
Группа будет состоять из председателя, секретаря и других. Председателем межведомственной рабочей группы Порошенко назначил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса. А еще президент утвердил положение об этой группе.
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Так, Кривонос в течение 3 месяцев должен внести на рассмотрение СНБО предложения по комплексному подходу к реализации определенных направлений. А в течение 6 месяцев – внести предложения по урегулированию проблемных вопросов и совершенствованию актов законодательства.
В состав межведомственной рабочей группы входят также:
- заместители министра обороны,
- министра внутренних дел,
- министра иностранных дел,
- министра образования и науки,
- министра молодежи и спорта,
- министра по делам ветеранов,
- министра информационной политики,
- председателя СБК,
- командующего Нацгвардии,
- командующего Сухопутных войск ВСУ.
В состав группы также могут быть включены с согласия представители Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, Администрации Президента, Национального института стратегических исследований.