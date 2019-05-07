Порошенко ввел в действие решение СНБО об укреплении обороноспособности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о мерах по укреплению обороноспособности государства. Это решение признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны России.

Указ предусматривает, что в Украине создадут межведомственную рабочую группу, которая будет готовить предложения по укреплению обороноспособности государства.

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Этой группе поручено разработать предложения СНБО относительно:

совершенствования системы территориальной обороны,

повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи,

подготовки военного резерва ВСУ и других военных формирований,

противодействия информационной агрессии против Украины,

организации и поддержания действий движения сопротивления.

Кто войдет в межведомственную группу и станет ее головой?

Группа будет состоять из председателя, секретаря и других. Председателем межведомственной рабочей группы Порошенко назначил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса. А еще президент утвердил положение об этой группе.

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Так, Кривонос в течение 3 месяцев должен внести на рассмотрение СНБО предложения по комплексному подходу к реализации определенных направлений. А в течение 6 месяцев – внести предложения по урегулированию проблемных вопросов и совершенствованию актов законодательства.

В состав межведомственной рабочей группы входят также:

заместители министра обороны,

министра внутренних дел,

министра иностранных дел,

министра образования и науки,

министра молодежи и спорта,

министра по делам ветеранов,

министра информационной политики,

председателя СБК,

командующего Нацгвардии,

командующего Сухопутных войск ВСУ.

В состав группы также могут быть включены с согласия представители Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, Администрации Президента, Национального института стратегических исследований.