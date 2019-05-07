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      Порошенко ввел в действие решение СНБО об укреплении обороноспособности Украины

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      Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает укрепление обороноспособности Украины
      Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает укрепление обороноспособности Украины / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о мерах по укреплению обороноспособности государства. Это решение признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны России.

      Указ предусматривает, что в Украине создадут межведомственную рабочую группу, которая будет готовить предложения по укреплению обороноспособности государства.

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      Этой группе поручено разработать предложения СНБО относительно:

      • совершенствования системы территориальной обороны,
      • повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи,
      • подготовки военного резерва ВСУ и других военных формирований,
      • противодействия информационной агрессии против Украины,
      • организации и поддержания действий движения сопротивления.

      Кто войдет в межведомственную группу и станет ее головой?

      Группа будет состоять из председателя, секретаря и других. Председателем межведомственной рабочей группы Порошенко назначил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса. А еще президент утвердил положение об этой группе.

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      Так, Кривонос в течение 3 месяцев должен внести на рассмотрение СНБО предложения по комплексному подходу к реализации определенных направлений. А в течение 6 месяцев – внести предложения по урегулированию проблемных вопросов и совершенствованию актов законодательства.

      В состав межведомственной рабочей группы входят также:

      • заместители министра обороны,
      • министра внутренних дел,
      • министра иностранных дел,
      • министра образования и науки,
      • министра молодежи и спорта,
      • министра по делам ветеранов,
      • министра информационной политики,
      • председателя СБК,
      • командующего Нацгвардии,
      • командующего Сухопутных войск ВСУ.

      В состав группы также могут быть включены с согласия представители Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, Администрации Президента, Национального института стратегических исследований.

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      Теги: Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Сергей Кривонос Петр Порошенко СНБО Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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