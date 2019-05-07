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      Порошенко увів у дію рішення РНБО про зміцнення обороноздатності України

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      Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБО, що передбачає зміцнення обороноздатності України
      Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБО, що передбачає зміцнення обороноздатності України / 24 канал

      Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Це рішення визнає необхідність подальшого вдосконалення напрацювання концептуальних підходів зі зміцнення обороноздатності держави в умовах тривалої агресії з боку Росії.

      Указ передбачає, що в Україні створять міжвідомчу робочу групу, яка готуватиме пропозиції щодо зміцнення обороноздатності держави.

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      Цій групі доручено напрацювати пропозиції РНБО щодо:

      • удосконалення системи територіальної оборони,
      • підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді,
      • підготовки військового резерву ЗСУ та інших військових формувань,
      • протидії інформаційній агресії проти України,
      • організації й підтримання дій руху опору.

      Хто увійде до міжвідомчої групи та стане її головою?

      Група складатиметься з голови, секретаря та інших. Головою міжвідомчої робочої групи Порошенко призначив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса. А ще президент затвердив положення про цю групу.

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      Так, Кривонос протягом 3 місяців повинен внести на розгляд РНБО пропозиції щодо комплексних підходів до реалізації визначених напрямів. А протягом 6 місяців – внести пропозиції щодо врегулювання проблемних питань та вдосконалення актів законодавства.

      До складу міжвідомчої робочої групи входять також:

      • заступники міністра оборони,
      • міністра внутрішніх справ,
      • міністра закордонних справ,
      • міністра освіти і науки,
      • міністра молоді та спорту,
      • міністра у справах ветеранів,
      • міністра інформаційної політики,
      • голови СБК,
      • командувача Нацгвардії,
      • командувача Сухопутних військ ЗСУ.

      До складу групи також можуть бути включені за згодою представники Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, Адміністрації Президента, Національного інституту стратегічних досліджень.

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      Теги: Новини України Новини політики РНБО Петро Порошенко Сергій Кривонос Збройні сили України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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