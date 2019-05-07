Порошенко увів у дію рішення РНБО про зміцнення обороноздатності України
Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Це рішення визнає необхідність подальшого вдосконалення напрацювання концептуальних підходів зі зміцнення обороноздатності держави в умовах тривалої агресії з боку Росії.
Указ передбачає, що в Україні створять міжвідомчу робочу групу, яка готуватиме пропозиції щодо зміцнення обороноздатності держави.
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Цій групі доручено напрацювати пропозиції РНБО щодо:
- удосконалення системи територіальної оборони,
- підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді,
- підготовки військового резерву ЗСУ та інших військових формувань,
- протидії інформаційній агресії проти України,
- організації й підтримання дій руху опору.
Хто увійде до міжвідомчої групи та стане її головою?
Група складатиметься з голови, секретаря та інших. Головою міжвідомчої робочої групи Порошенко призначив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса. А ще президент затвердив положення про цю групу.
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Так, Кривонос протягом 3 місяців повинен внести на розгляд РНБО пропозиції щодо комплексних підходів до реалізації визначених напрямів. А протягом 6 місяців – внести пропозиції щодо врегулювання проблемних питань та вдосконалення актів законодавства.
До складу міжвідомчої робочої групи входять також:
- заступники міністра оборони,
- міністра внутрішніх справ,
- міністра закордонних справ,
- міністра освіти і науки,
- міністра молоді та спорту,
- міністра у справах ветеранів,
- міністра інформаційної політики,
- голови СБК,
- командувача Нацгвардії,
- командувача Сухопутних військ ЗСУ.
До складу групи також можуть бути включені за згодою представники Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, Адміністрації Президента, Національного інституту стратегічних досліджень.