На фінансування безпеки й оборони України слід і далі виділяти 5% ВВП: рішення РНБО

Мінфін повинен передбачити у бюджети на 2020-2022 роки фінансування національної безпеки і оборони у розмірі, не меншому за 5% від запланованого на цей ж період ВВП. Президент Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо цього від 25 квітня.

У бюджетній декларації на 2020-2022 роки Мінфін у прогнозі витрат на оборону також повинен врахувати прогноз інфляції. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави в четвер, 25 квітня.

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Загалом Кабінету міністрів України у цьому ж указі рекомендовано:

– вжити заходів щодо розвитку сектора безпеки і оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО і ЄС;

– сприяти створенню і забезпеченню роботи системи управління силами оборони за принципами і стандартами НАТО;

– передбачити належне кадрове забезпечення у секторі безпеки і оборони;

– реалізувати соціальні гарантії військовослужбовців і рядового, і керівного складу, а також поліцейських.

Скільки грошей отримала сфера оборони України у попередні роки?Уряд виконував і попереднє рішення РНБО щодо фінансування безпеки й оборони України сумою у понад 5% ВВП (внутрішнього валового продукту).



Зокрема, у 2016 році з бюджету виділили 121,7 мільярда гривень.

У 2017 – 144,4 мільярда.

У 2018 – 178,7 мільярда.

А у 2019 році заплановано освоїти 212 мільярдів гривень, що становить 5,4% ВВП.

Окремими пунктами в рішенні РНБО та указі президента Порошенка виділені:

– вдосконалення планування і управління ресурсами в сфері безпеки і оборони;

– доопрацювання системи медичного забезпечення військ;

– підвищення можливостей ЗСУ в усіх сферах;

– створення і освоєння виробництва озброєння, військової техніки, боєприпасів тощо.

Що таке ВВП? Це внутрішній валовий продукт – головний показник економічного розвитку. Він вказує на сумарний обсяг виробництва товарів та послуг у країні за певний період часу (здебільшого за рік).

До того ж, Кабмін зобов'язаний:

– передбачити фінансування державної політики в сфері кібербезпеки;

– сприяти розвитку та модернізації системи спеціального зв'язку та захисту інформації;

– забезпечити функціонування і належний захист об'єктів критичної інфраструктури;

– підвищити ефективність цивільного захисту населення, територій та майна від надзвичайних ситуацій.

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Особливу увагу уряду слід присвятити сфері контррозвідки та боротьби з тероризмом.