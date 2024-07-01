В Генштабі окремо відзначили бойову роботу воїнів 108 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. На своєму напрямку військові демонструють завзяту бойову роботу, професіоналізм і зразковий показник знищеної живої сили та техніки противника.

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Втрати росіян у червні

Загалом, за червень 2024 року втрати ворога склали: 33713 окупантів, 352 танки, 589 ББМ, 1393 артсистем, 22 одиниці РСЗВ, 58 засобів ППО, три літаки, 997 БпЛА, 1758 автомобільної та 284 одиниць спеціальної техніки.

Протягом червня авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ударів по понад 330 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 25 пунктах управління, 62 засобах протиповітряної оборони, п'яти базах та складах пально-мастильних матеріалів,

– додали у Генштабі.

Також у червні цього року українські військові завдали ударів по 20 складах боєприпасів росіян.

Ситуація на різних напрямках фронту

Станом на 22:00 30 червня на фронті відбулось 124 бойових зіткнення. Найгарячішим напрямком протягом дня залишався Покровський. У Генштабі наголосили, що ситуація в районах бойових дій залишається складною, проте під контролем українських захисників.