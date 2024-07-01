В Генштабе отдельно отметили боевую работу воинов 108 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. На своем направлении военные демонстрируют упорную боевую работу, профессионализм и образцовый показатель уничтоженной живой силы и техники противника.
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Потери россиян в июне
В общем, за июнь 2024 года потери врага составили: 33713 оккупантов, 352 танка, 589 ББМ, 1393 артсистем, 22 единицы РСЗО, 58 средств ПВО, три самолета, 997 БпЛА, 1758 автомобильной и 284 единиц специальной техники.
В течение июня авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по более 330 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 25 пунктах управления, 62 средствах противовоздушной обороны, пяти базах и складах горюче-смазочных материалов,
– добавили в Генштабе.
Также в июне этого года украинские военные нанесли удары по 20 складам боеприпасов россиян.
Ситуация на разных направлениях фронта
По состоянию на 22:00 30 июня на фронте состоялось 124 боевых столкновения. Самым горячим направлением в течение дня оставалось Покровское. В Генштабе отметили, что ситуация в районах боевых действий остается сложной, однако под контролем украинских защитников.
- На Харьковском направлении состоялось девять штурмовых действий врага в районах Волчанска и Глубокого, два из которых еще продолжаются.
- На Купянском направлении состоялось восемь боестолкновений, все атаки были отбиты. Оккупанты атаковали в районах Стельмаховки, Песчаного и Синьковки.
- На Лиманском направлении россияне в течение дня 16 раз пытались прорвать нашу оборону в районах Невского, Макеевки, Тернов и Торского.
- На Северском направлении Силы обороны успешно отбили шесть атак врага вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки.
- На Краматорском направлении захватчики восемь раз штурмовали позиции подразделений Сил обороны в районе Часового Яра. Сейчас там идут бои.
- На Торецком направлении враг пытался шесть раз атаковать в районах Северного, Южного и Торецка.
- На Покровском направлении обстановка остается напряженной. Враг атакует в районах населенных пунктов Прогресс, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Яснобродовка. Всего пока состоялось 39 атак, семь – продолжается.
- На Кураховском направлении в течение дня оккупанты 17 раз атаковали позиции Сил обороны.
- На Времовском направлении враг давил в районах Водяного, Урожайного, Константиновки и Макаровки, однако успеха не имел.
- На Гуляйпольском направлении отбита одна атака. Других боестолкновений не происходило.
- На Ореховском направлении отбито три атаки врага в районах Роботино и Малой Токмачки.