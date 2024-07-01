В Генштабе отдельно отметили боевую работу воинов 108 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. На своем направлении военные демонстрируют упорную боевую работу, профессионализм и образцовый показатель уничтоженной живой силы и техники противника.

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Потери россиян в июне

В общем, за июнь 2024 года потери врага составили: 33713 оккупантов, 352 танка, 589 ББМ, 1393 артсистем, 22 единицы РСЗО, 58 средств ПВО, три самолета, 997 БпЛА, 1758 автомобильной и 284 единиц специальной техники.

В течение июня авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по более 330 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 25 пунктах управления, 62 средствах противовоздушной обороны, пяти базах и складах горюче-смазочных материалов,

– добавили в Генштабе.

Также в июне этого года украинские военные нанесли удары по 20 складам боеприпасов россиян.

Ситуация на разных направлениях фронта

По состоянию на 22:00 30 июня на фронте состоялось 124 боевых столкновения. Самым горячим направлением в течение дня оставалось Покровское. В Генштабе отметили, что ситуация в районах боевых действий остается сложной, однако под контролем украинских защитников.