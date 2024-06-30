В сутки Украина методично уничтожает примерно 1200 оккупантов, каждую неделю – около 9 тысяч, ежемесячно – почти 30 тысяч. Такими темпами россияне скоро уйдут в минус, что серьезно подрывает их боеспособность. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Важно Россияне планируют наступление на Боровую: какая ситуация на участке фронта и что задумал враг

Министерство обороны России планирует сформировать дополнительную военную армию, три корпуса и ряд воздушно-десантных дивизий и морской пехоты. Страна-агрессор якобы "реанимировала" 51 армию, которая была еще в период Второй мировой войны. В ближайшие месяцы ее должны отправить на фронт. Однако, учитывая темп уничтожения российского войска, "новой" армии хватит максимум на два месяца.

Теряют больше, чем мобилизуют

Генерал армии в отставке отметил, что россияне пытаются усилиться на отдельных направлениях, поскольку Владимир Путин систематически приказывает прорвать фронт:

захватить Часов Яр в Донецкой области;

начать стратегическое наступление на Покровском направлении;

оккупировать новые территории на Запорожском направлении.

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Происходит разбалансировка мощных сил и средств, а сгенерировать основные силы враг пока не сможет. Поскольку, по мнению Николая Маломужа, Силы обороны не позволяют пополнить новые резервы. На период лета враг не сможет организовать стратегическую наступательную операцию. Украина контролирует российские военные формирования на прифронтовой зоне в России.

Несколько дней назад видел маневрирование из Волчанска на Донецкое направление, потом перебрасывали из Донецкой области в Харьковскую область. Это свидетельствует о том, что сил, которые бы обеспечили конкретный сектор, что больше наступательные операции, враг не может сгенерировать. Считаю, что не сможет даже в ближайшие месяцы,

– предположил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Конечно, что будет усиление в отдельных секторах. Однако за это время россияне потеряют такое же количество личного состава, техники и боеприпасов. Теперь Украина контратакует и в отдельных местах имеет успех.