Таким образом общее количество потерь россиян в своих солдатах в Украине достигло отметки в 542 700 единиц личного состава.
К теме Активность оккупантов на Времовском направлении выросла вдвое: ВСУ отражают атаки
Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- танков – 8 080 (+7);
- боевых бронированных машин – 15 524 (+19);
- артиллерийских систем – 14 533 (+53);
- РСЗО – 1 110 (+1);
- средств ПВО – 873 (+2);
- самолетов – 360 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 584 (+46);
- крылатых ракет – 2 331 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 19 643 (+75);
- специальной техники – 2 448 (+12).
Потери врага по состоянию на 30 июня 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Ранее в СтратКоми ВСУ сообщали, что за первое полугодие 2024 года Силы обороны поразили более 30 российских самолетов. В частности, это были военные воздушные суда типа Су-24, Су-57, МиГ-31, Ту-22М3 и так далее.