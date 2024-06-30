Таким образом общее количество потерь россиян в своих солдатах в Украине достигло отметки в 542 700 единиц личного состава.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

танков – 8 080 (+7);

боевых бронированных машин – 15 524 (+19);

артиллерийских систем – 14 533 (+53);

РСЗО – 1 110 (+1);

средств ПВО – 873 (+2);

самолетов – 360 (+0);

вертолетов – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 584 (+46);

крылатых ракет – 2 331 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 19 643 (+75);

специальной техники – 2 448 (+12).



Потери врага по состоянию на 30 июня 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее в СтратКоми ВСУ сообщали, что за первое полугодие 2024 года Силы обороны поразили более 30 российских самолетов. В частности, это были военные воздушные суда типа Су-24, Су-57, МиГ-31, Ту-22М3 и так далее.