За последние сутки агрессор совершил семь штурмовых действий, что вдвое больше по сравнению с предыдущим днем. Силы обороны успешно отражают атаки, сохраняя контроль над ситуацией.

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Что происходит на Времовском направлении

По состоянию на 22:00 29 июня продолжается российское вторжение на территорию Украины. В течение минувших суток произошло 117 боевых столкновений. В Генштабе отмечают, что худшая ситуация остается на Покровском направлении.

Также стоит отметить, что особое внимание привлекает Времовское направление, где активность оккупантов значительно возросла.

За сегодня, по сравнению с прошлыми сутками, количество штурмовых действий российских войск на Времовском направлении увеличилось почти вдвое.

За сегодня агрессор семь раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского,

– рассказали в Генштабе.

Какова ситуация на других участках фронта

На других направлениях тоже наблюдалась активность российских войск, однако украинские защитники продолжают контролировать ситуацию и успешно отражают атаки.

В частности, на Харьковском направлении было остановлено 12 попыток врага улучшить свое положение в районе Волчанска.

Украинские Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия нанесли значительные потери оккупантам, поразив пункт управления врага, склад горюче-смазочных материалов и три района сосредоточения личного состава противника.

Особую эффективность демонстрируют воины 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".