За останню добу агресор здійснив сім штурмових дій, що вдвічі більше порівняно з попереднім днем. Сили оборони успішно відбивають атаки, зберігаючи контроль над ситуацією.

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Що відбувається на Времівському напрямку

Станом на 22:00 29 червня триває російське вторгнення на територію України. Протягом минувшої доби відбулося 117 бойових зіткнень. У Генштабі зазначають, що найгірша ситуація залишається на Покровському напрямку.

Також варто зазначити, що особливу увагу привертає Времівський напрямок, де активність окупантів значно зросла.

За сьогодні, порівняно з минулою добою, кількість штурмових дій російських військ на Времівському напрямку збільшилася майже вдвічі.

За сьогодні агресор сім разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського,

– розповіли у Генштабі.

Яка ситуація на інших ділянках фронту

На інших напрямках теж спостерігалася активність російських військ, однак українські захисники продовжують контролювати ситуацію та успішно відбивають атаки.

Зокрема, на Харківському напрямку було зупинено 12 спроб ворога покращити своє становище в районі Вовчанська.

Українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія завдали значних втрат окупантам, уразивши пункт управління ворога, склад пально-мастильних матеріалів і три райони зосередження особового складу противника.

Особливу ефективність демонструють воїни 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".