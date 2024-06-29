Як втрата бригади може позначитися на наступальних можливостях росіян, в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.

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Окупанти могли втратити цілу бригаду у Вовчанську

"На певний час вони не будуть активно проводити бойові дії", – зазначив Волошин.

Водночас додав, що окупанти будуть виводити цей підрозділ або доукомплектовувати його, чи перекидати інші підрозділи з інших ділянок фронту. Також ворог може доукомплектовувати контрактниками й колишніми ув'язненими тощо.

До речі, спікер зауважив, що на Вовчанському напрямку спостерігаються численні випадки відмови особового складу росіян, зокрема, штурмового загону 153 танкового полку 47 танкової дивізії, від виконання завдань. Адже в них також були втрати у складі, зокрема, у штурмових групах.

Сили оборони потужно відповідають агресору. І це видно по його втратах.

За минулу добу там було знищено близько 130 російських окупантів. Також чимало техніки: танк, 5 бронемашин, 3 артилерійські системи, 9 автомобілів і 6 одиниць спеціальної техніки,

– розповів Волошин.

Також додав, що наші воїни знищили 35 укриттів разом з ворогом.