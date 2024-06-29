Про це в етері Espreso.TV розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. За його словами, фіксуються чисельні випадки відмови ворожого особового складу.

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Окупанти не хочуть виконувати завдання

Як пояснив Волошин, через загибель серед російських командирів є ворожі підрозділи, які відмовляються виконувати бойові завдання. Серед таких, як з'ясувалося, опинився й штурмовий загін 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії окупаційної армії.

Є інформація, що спостерігаються чисельні випадки відмови ворожого особового складу. Зокрема зі штурмового загону 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії армії Росії виконувати поставлені завдання відмовляються внаслідок того, що вони втратили в командному складі кілька осіб,

– пояснив він.

Зазначимо, що за минулу добу на Харківському напрямку зараз відбулося 6 атак окупантів в районі Вовчанська. У Генштабі зазначили, що 2 з них відбито, боєзіткнення у чотирьох локаціях наразі продовжуються, але ситуація контрольована.

Крім того, відомо, що минулої доби на напрямку загарбники втратили 129 осіб живої сили, 40 з них – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів та три одиниці спецтехніки.

Також пошкоджено, зокрема, один танк, три ББМ, три артилерійські системи та два автомобілі. Уражено 35 бліндажів ворога та знищено один склад з боєприпасами.