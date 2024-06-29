Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Станом на ранок 29 червня вже відбулося 37 бойових зіткнень.
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Яка ситуація на напрямках фронту
Тривають бої в районі Вовчанська: дивіться на карті
Точаться бойові дії у районі Часового Яру: дивіться на карту
Окупанти прагнуть витіснити Сили оборони з позицій біля Торецька: дивіться на карті
Загарбники намагаються просунутися в районі Водяного: дивіться на карті