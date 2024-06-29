Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Станом на ранок 29 червня вже відбулося 37 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку зараз відбулося 6 атак окупантів в районі Вовчанська. У Генштабі зазначили, що 2 з них відбито, боєзіткнення у чотирьох локаціях наразі продовжуються. Ситуація контрольована.

Крім того, відомо, що минулої доби на напрямку загарбники втратили 129 осіб живої сили, 40 з них – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів та три одиниці спецтехніки. Пошкоджено, зокрема, один танк, три ББМ, три артилерійські системи та два автомобілі. Уражено 35 бліндажів ворога та знищено один склад з боєприпасами.

Тривають бої в районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку триває атака наших позицій в районі Стельмахівки. Там ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку Сили оборони вже відбили два ворожих штурми. Однак 3 спроби загарбників просунутись уперед біля Спірного та Виїмки продовжуються. Українські воїни завдають ворогу комплексного вогневого ураження.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. ЗСУ відбили дві атаки поблизу Калинівки, точаться бойові дії у районі Часового Яру. Російський агресор успіху не має.

Точаться бойові дії у районі Часового Яру: дивіться на карту

Ворог активно діє на Торецькому напрямку – сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Торецька. Продовжується бій у 3 локаціях.

Окупанти прагнуть витіснити Сили оборони з позицій біля Торецька: дивіться на карті

Особливо активним противник залишається на Покровському напрямку. Вже з початку доби здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогреса та Сокола. З них чотири іще триває. Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.

На Курахівському напрямку продовжується атака загарбників на Парасковіївку. Ситуація під контролем Сил оборони. Ще п’ять штурмів відбито в районі Костянтинівки. Ворог зазнав втрат. Йде підрахунок.

На Времівському напрямку російський агресор намагається просунутися в районі Водяного. Українські підрозділи стримують загарбників вогнем.

Загарбники намагаються просунутися в районі Водяного: дивіться на карті

Оріхівський напрямок. Наші воїни придушили спробу окупантів прорвати оборону у районі Новоданилівки.

На решті напрямків активних наступальних дій противник не проводив.