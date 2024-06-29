Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Станом на ранок 29 червня вже відбулося 37 бойових зіткнень.

Дивіться також Ще 1070 окупантів і понад 170 одиниць техніки: втрати ворога на 29 червня

Яка ситуація на напрямках фронту

Тривають бої в районі Вовчанська: дивіться на карті

Точаться бойові дії у районі Часового Яру: дивіться на карту

Окупанти прагнуть витіснити Сили оборони з позицій біля Торецька: дивіться на карті

Загарбники намагаються просунутися в районі Водяного: дивіться на карті