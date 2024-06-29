За прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. По состоянию на утро 29 июня уже произошло 37 боевых столкновений.
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Какова ситуация на направлениях фронта
Продолжаются бои в районе Волчанска: смотрите на карте
Идут боевые действия в районе Часового Яра: смотрите на карту
Оккупанты стремятся вытеснить Силы обороны с позиций возле Торецка: смотрите на карте
Захватчики пытаются продвинуться в районе Водяного: смотрите на карте