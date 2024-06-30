Оккупанты не оставляют попыток наступать. Впрочем, Силы обороны дают мощный отпор агрессору. Какова ситуация на фронте по состоянию на 10:00, передает 24 Канал.

Обратите внимание Россияне планируют наступление на Боровую: какая ситуация на участке фронта и что задумал враг

Карта боевых действий на 30 июня

На Харьковском направлении украинские защитники успешно отбили одну атаку оккупантов в районе Глубокого. По уточненной информации, за прошедшие сутки враг потерял на этом направлении 168 человек личного состава, боевую бронированную машину, артсистему и 11 автомобилей. Также поврежден танк, 4 артсистемы и 4 автомобиля.

На Купянском направлении продолжается бой в районе Стельмаховки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском наши войска сдерживают 2 атаки противника возле Невского и Макеевки.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Северском направлении враг атакует в районах Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Всего 5 штурмовых действий, 3 из которых уже отбито.

На Краматорском направлении Силы обороны сдерживают 3 атаки противника в районе Ивановского и Часового Яра. Еще одно штурмовое действие успешно отбили.

На Торецком направлении оккупанты дважды пытались улучшить свое положение в районах Северного и Южного. Однако успеха не достигли.

Горячо на Покровском направлении. Силы обороны с начала суток отражали 15 атак противника. 10 штурмовых действий остановлено. 5 атак в районах Прогресса, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки и Новоселовки Первой продолжаются,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Добавили, что на этом направлении за предыдущие сутки потери врага составили 343 военнослужащих, 2 танка, 2 ББМ, 7 единиц автомобильной техники и 2 артсистемы. Также повреждены 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 7 артсистем.

На Кураховском направлении в целом уже 10 атак агрессора за сегодня. 8 попыток врага прорвать наши рубежи успеха не имели, 2 атаки еще продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отражают 2 атаки оккупантов в районе Водяного. Также успешно остановили штурмовые действия врага в районе Урожайного.

На Гуляйпольском – Силы обороны отражают 1 атаку противника на направлении Волшебного.

На Ореховском направлении украинские воины остановили 2 атаки противника в районе Работино.

На остальных направлениях активных действий оккупанты не проводили. Благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий подразделений, украинские воины уверенно держат позиции и уничтожают оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ.