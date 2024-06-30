Окупанти не полишають спроб наступати. Втім, Сили оборони дають потужну відсіч агресору. Яка ситуація на фронті станом на 10:00, передає 24 Канал.

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Карта бойових дій на 30 червня

На Харківському напрямку українські захисники успішно відбили одну атаку окупантів в районі Глибокого. За уточненою інформацією, минулої доби ворог втратив на цьому напрямку 168 осіб особового складу, бойову броньовану машину, артсистему та 11 автомобілів. Також пошкоджено танк, 4 артсистеми та 4 автомобілі.

На Куп'янському напрямку триває бій в районі Стельмахівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському наші війська стримують 2 атаки противника біля Невського та Макіївки.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

На Сіверському напрямку ворог атакує в районах Спірного, Верхньокам'янського та Виїмки. Всього 5 штурмових дій, 3 з яких уже відбито.

На Краматорському напрямку Сили оборони стримують 3 атаки противника в районі Іванівського та Часового Яру. Ще одну штурмову дію успішно відбили.

На Торецькому напрямку окупанти двічі намагалися покращити своє становище в районах Північного та Південного. Однак, успіху не мали.

Гаряче на Покровському напрямку. Сили оборони з початку доби відбивали 15 атак противника. 10 штурмових дій зупинено. 5 атак в районах Прогресу, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої тривають,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Додали, що на цьому напрямку за попередню добу втрати ворога склали 343 військовослужбовці, 2 танки, 2 ББМ, 7 одиниць автомобільної техніки та 2 артсистеми. Також пошкоджено 4 бойові броньовані машини, 7 автомобілів і 7 артсистем.

На Курахівському напрямку загалом вже 10 атак агресора за сьогодні. 8 спроб ворога прорвати наші рубежі успіху не мали, 2 атаки ще тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбивають 2 атаки окупантів у районі Водяного. Також успішно зупинили штурмові дії ворога в районі Урожайного.

На Гуляйпільському – Сили оборони відбивають 1 атаку противника на напрямку Чарівного.

На Оріхівському напрямку українські воїни зупинили 2 атаки противника в районі Роботиного.

На решті напрямків активних дій окупанти не проводили. Завдяки гнучкості системи нашої оборони й злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції та нищать окупантів, наголосили в Генштабі ЗСУ.