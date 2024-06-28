Не так давно, 10 мая, россияне начали новое наступление на севере Харьковщины и уже можно констатировать – операция врага провалилась. Удары западным вооружением по вражескому тылу, а также действия Сил обороны привели к тому, что враг несет колоссальные потери, и продвигаться не может. Но так или иначе, бои на этом направлении продолжаются в районе села Липцы и в городе Волчанск.

Но враг не останавливается и уже 18 июня 3-я штурмовая бригада заявила, что враг подготовил группировку для полного захвата Луганской области и наступления на поселок Боровая в Харьковской области.

Что задумали россияне, зачем им наступление на Боровую и какова сейчас ситуация на линии фронта в этом районе – читайте в материале 24 Канала.

Еще одна попытка россиян

Прежде чем говорить о том, что происходит сейчас на юго-востоке Харьковщины и западе Луганщины, стоит вспомнить один эпизод. В прошлом году, пока Силы обороны пытались прорвать линию обороны в Запорожской и Донецкой областях, враг также искал возможности для новых наступательных операций. И россияне выбрали участок фронта в районе оккупированного Сватово.

Тогда россияне смогли пробить украинскую оборону и захватить несколько населенных пунктов. Однако привлечение дополнительных резервов 68-й отдельной егерской бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 23-й отдельной механизированной бригады позволило отразить наступление. Захваченные населенные пункты, такие как Новоегоровка и Надежда удалось вернуть под контроль Сил обороны.





Как менялась ситуация в районе Боровая – Сватово / Карта DeepStateMAP

Позже россияне активизировались в районе Купянска, чтобы захватить сам город и левобережье реки Оскол, но ВСУ остановили это наступление.

Линия фронта на западе Луганщины и востоке Харьковщины в глобальном масштабе сформирована еще осенью 2022 года после завершения Харьковской и Лиманской наступательных операций ВСУ. Именно тогда удалось освободить ряд населенных пунктов Луганщины, которая летом того же года была оккупирована почти полностью, кроме села Белогоровка. С тех пор в перечень подконтрольных Украине сел Луганщины добавились Невское, Новолюбовка, Макеевка, Грековка, Новоегоровка, Надежда, Мясожаровка, Твердохлебово и Стельмаховка. Хотя еще летом россияне говорили о полном захвате Луганщины, но это не соответствовало действительности.

В целом же во время операции осенью 2022 года ВСУ освободили города Изюм и Лиман, что сделало невозможным российское наступление на Славянск и Краматорск, а форсировав реку Оскол, наши воины лишили врага важного логистического узла и освободили абсолютное большинство оккупированной Харьковщины.

Глобально враг бы хотел вернуть все ранее захваченные территории. Но несмотря на это, новое наступление на Боровую имеет и другие цели.

Какая ситуация на Боровском направлении

Виталий – начальник службы связей с общественностью 77-й отдельной аэромобильной бригады, которая держит оборону на этом направлении, в комментарии 24 Каналу отметил, что активные действия россияне начали в конце мая.

Ситуация сейчас сложная и напряженная, но остается контролируемой благодаря Силам обороны, подразделениям, которые стоят на направлении главного удара противника. Ситуация начала меняться после 25 мая – тогда враг начал проводить активные штурмовые действия, попытки отжать у нас какой-то клочок земли, какую-то посадку или траншею, зайти и закрепиться. В принципе, сейчас так и остается. Враг проводит большое количество штурмовых действий и почти без остановки пытается занять наши рубежи, но благодаря сверхчеловеческим усилиям, в том числе 77-й бригады, враг не достигает успеха,

– отметил Виталий.

В службе связей с общественностью 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго в комментарии 24 Каналу также отметили, что ситуация в их зоне ответственности остается стабильно тяжелой.

Обстановка в полосе ответственности 66 ОМБр стабильно тяжелая, противник не отказывается от намерений продолжения штурмовых действий, несет потери, но постоянно пополняет штурмовые подразделения наскоро обученным личным составом,

– отметили в бригаде.

Напомним, что еще 18 июня 3-я отдельная штурмовая бригада сообщила, что враг пытается выйти на административные границы Луганщины с последующим наступлением на поселок Боровая. Россияне применяют огромное количество вооружения и привлекают дополнительные подразделения наемников для атак.

Полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, граничащей с Луганщиной, – сегодня один из самых интенсивных участков наступления врага. Ближайшая задача оккупантов – выйти к населенным пунктам Чернещина – Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая. Против подразделений бригады – 3-я и 144-я дивизии 20-й армии России. Враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБы и химическое оружие,

– сообщила бригада.

В то же время пресс-офицер бригады Александр Бородин в эфире Суспильного отметил, что ситуация на направлении сложная, потому что россияне применяют огромный арсенал вооружения. При этом враг также подготовил все необходимое для наступления.

Группировка достаточно большая, силы на порядок больше, это фактически две дивизии и дополнительные подразделения разного рода. Сейчас у них есть все, что нужно для наступательных действий: танковая часть, большое количество БМП, сейчас они делают фокус на пехоте. На пехоте построены цепочки из резервов. Они штурмуют постоянно,

– подчеркнул Бородин.

Аналитики DeepState отметили, что россияне привлекли на это направление 236-ю артиллерийскую бригаду и 11 полков – 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских. Также враг привлекает наемников из различных частных военных компаний, таких как "Шторм Z" экс-министра обороны Сергея Шойгу, "Черная Мамба" и другие. По их данным, на Боровском направлении враг сосредоточил до 10 000 живой силы.

Россияне на этом участке усилили удары по позициям Сил обороны и прифронтовых населенных пунктах. Учитывая ситуацию председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что местные власти не исключают варианта принудительной эвакуации, особенно семей с детьми. Эвакуация детей, лишенных родительской опеки, уже состоялась.

Сейчас на территории Боровской общины в целом проживает 580 детей. Рассматриваем возможность принудительной эвакуации 33 детей из 5 населенных пунктов "оранжевой зоны": Загрызово, Богуславка, Шийковка, Малиевка, Новая Кругляковка. Рассмотрим этот вопрос на Совете обороны области. Кроме этого с территории общины эвакуировали 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,

– сообщил Синегубов.

Враг сейчас наносит удары и по самой Боровой, используют управляемые авиабомбы, ракеты и ФАБы.

Зачем россиянам идти на Боровую

Почему россияне выбрали именно это направление для нового удара – версий несколько. Прежде всего – как и с наступлением на Харьков, нужно отвлечь внимание и рассредоточить цели. Несмотря на это, в 77-й бригаде считают, что враг стремится оттеснить наши войска за реку Оскол.

Мы считаем, что они хотят оттеснить нас за барьерный рубеж (за реку Оскол – 24 Канал), что может существенно усложнить нашу логистику и даст противнику возможность освободить большое количество сил, провести ротацию и усилить где-то другое направление, например возле Кременной, и вести наступательные действия там,

– отметил Виталий, пресс-офицер бригады.

В то же время в 66-й бригаде не исключают, что россияне в перспективе планируют наступать в направлении Лимана. То есть можно говорить и о планах наступления на Славянск и Краматорск.

Противник пытается как минимум вытеснить нас за реку Черный Жеребец, в дальнейшем – развить успех в направлении Лимана и Боровой,

– отметили в службе связей с общественностью бригады.

Сломать планы врага

Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона заявил, что планы врага в направлении Боровой уже удалось сломать. Оккупанты несут потери в живой силе и технике. Кроме того, Силы Обороны обладают полной информацией о враге в этом районе, что позволяет давать эффективный отпор.

Сейчас по информации как нашей, так и Главного управления разведки, мы сломали планы врага. У него были и другие планы, однако руководству и ВСУ известно это все. Сейчас могу сказать так, что там враг был приостановлен. Потери у него немалые как в технике, так и в личном составе. Могу сказать, что все о враге известно на том направлении, руководство знает. То есть Силы обороны готовы и на том направлении дать адекватный отпор врагу,

– подчеркнул Волошин.

Бойцы бригад, которые находятся на этом направлении, отмечают, что первоочередной задачей является слом вражеских планов, то есть не допустить продвижений и превратить новый замысел россиян на новый провал.

По состоянию на 18 июня с начала мая бойцы 3-й ОШБр в своей зоне ответственности ликвидировали 1 068 оккупантов и ранили почти 2 300 россиян. В то же время пресс-офицер 77-й бригады сообщил, что в их зоне ответственности ликвидировали тоже немало оккупантов и техники – в размере одного мотострелкового полка. И эти цифры растут.

Однако противодействие врагу, ликвидация оккупантов и слом российских планов требуют усилий. И речь идет об усилиях наших воинов. И без поддержки делать это гораздо сложнее. Поэтому никто не может оставаться в стороне.