Об этом СтратКом сообщил в телеграмм-канале.

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Силы обороны за полгода поразили более 30 российских самолетов

СтратКом ВСУ впервые публикует карту пораженных российских самолетов за первые шесть месяцев 2024 года.

Там отметили, что, в частности, поражены более 30 российских военных самолетов. Речь идет о:

девять Су-25;

одном Су-57;

двух МиГ-31;

около 13 Су-34;

один Су-35;

один Су-35С;

два самолета А-50;

один Ил-22М11;

один Ту-22М3.

Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно уничтожать российскую боевую авиацию, в том числе с использованием западного вооружения. Выражаем искреннюю благодарность союзникам Украины за предоставленное оборудование и боеприпасы,

– говорится в сообщении.

В управлении отметили, что количество самолетов, их модели и модификации, а также места поражения указаны условно. Некоторые из самолетов получили поражения, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов было невозможно достоверно установить. В СтратКоми добавили, что информация будет обновляться и дополняться



Российские самолеты, которые были поражены ВСУ / Инфографика СтратКома