31 бригада НГУ сбила вражеский самолет 23 июня, а впоследствии показала эффектное видео сбивания.
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В Донецкой области сбили вражеский Су-25
По словам Нацгвардии, бойцы обнаружили вражеский Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет.
Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31 бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально,
– говорится в сообщении НГУ.
Точным выстрелом штурмовик Су-25 был сбит.
Украинские силы регулярно сбивают вражеские самолеты на фронте. В частности, 13 мая бойцы сбили Су-25 в Донецкой области. Также тогда на востоке был ликвидирован вертолет Ка-52 "Аллигатор", который является одним из самых дорогих средств в российской армии.