31 бригада НГУ сбила вражеский самолет 23 июня, а впоследствии показала эффектное видео сбивания.

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В Донецкой области сбили вражеский Су-25

По словам Нацгвардии, бойцы обнаружили вражеский Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет.

Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31 бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально,

– говорится в сообщении НГУ.

Точным выстрелом штурмовик Су-25 был сбит.

Самолет Су-25 был создан в 70-е годы в СССР для поддержки наземных войск. Впоследствии самолет прошел много модификаций и применялся во многих конфликтах, включая Афганистан, Чечню и Ирак. Су-25 остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире, который используют более 30 стран.

Украинские силы регулярно сбивают вражеские самолеты на фронте. В частности, 13 мая бойцы сбили Су-25 в Донецкой области. Также тогда на востоке был ликвидирован вертолет Ка-52 "Аллигатор", который является одним из самых дорогих средств в российской армии.