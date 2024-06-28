С 24 февраля уже 540 490 россиян. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.
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Что известно о потерях врага в технике
- личного состава / personnel - около / about 540490 (+1170) человек / persons,
- танков / tanks - 8066 (+24) ед,
- боевых бронированных машин / APV - 15480 (+21) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 14423 (+60) ед,
- РСЗО / MLRS – 1109 (+1) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 871 (+3) ед,
- самолетов / aircraft – 360 (+1) ед,
- вертолетов / helicopters – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 11509 (+50),
- крылатые ракеты / cruise missiles - 2329 (+5),
- корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19514 (+46) ед,
- специальная техника / special equipment - 2431 (+11)