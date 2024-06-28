С 24 февраля уже 540 490 россиян. Однако потери могут быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.

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Что известно о потерях врага в технике

  • личного состава / personnel - около / about 540490 (+1170) человек / persons,
  • танков / tanks - 8066 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин / APV - 15480 (+21) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 14423 (+60) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1109 (+1) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 871 (+3) ед,
  • самолетов / aircraft – 360 (+1) ед,
  • вертолетов / helicopters – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 11509 (+50),
  • крылатые ракеты / cruise missiles - 2329 (+5),
  • корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19514 (+46) ед,
  • специальная техника / special equipment - 2431 (+11)