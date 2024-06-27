Командир экипажа БпЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, как именно действуют оккупанты на его направлении. В частности, как россияне пытаются защитить свою технику во время штурмовых действий.

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Как россияне штурмуют позиции ВСУ

Оккупационная армия продолжает проводить штурмы на разных направлениях. Часто они продолжаются и днем, и ночью, однако сейчас россияне полюбили конкретное время суток для проведения штурмовых действий.

Основное время штурмов сейчас – это "серость", то есть время между днем и ночью. То есть россияне, передвигаясь, могут более или менее видеть территорию, но в то же время их трудно заметить. Хотя с развитием беспилотников и коптеров ничего видения – штурмы любого типа почти всегда видимы еще до того, как начнут происходить,

– отметил Андрей Отченаш.

Российские военные постоянно меняют свою стратегию. В частности, на направлении бригады "Рубеж" каждый вражеский штурм отличается от предыдущего. Фактически каждый раз россияне пытаются придумать новые виды штурмов, однако каждый раз они лишь теряют большее количество личного состава и техники.

"Однажды они использовали БТР в виде "ракушки", то есть обшитый металлом, который подвез личный состав под определенную позицию – ничего не получилось. Второй раз они использовали танк в виде "ракушки", он сделал несколько выстрелов, но был уничтожен. Третий раз использовали группы пехоты, в течение пяти дней пытались штурмовать наши позиции. Но потеряли большое количество пехоты", – рассказал военный.

Стоит отметить, что такая защита на технике на самом деле действенная и защищает технику от, например, FPV-дронов. Ведь заряд дрона таким образом не уничтожает часть танка, а только какую-то его металлическую конструкцию. Поэтому чтобы серьезно поразить вражескую технику, необходимо большее количество дронов.