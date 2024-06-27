Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, як саме діють окупанти на його напрямку. Зокрема, як росіяни намагаються захистити свою техніку під час штурмових дій.

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Як росіяни штурмують позиції ЗСУ

Окупаційна армія продовжує проводити штурми на різних напрямках. Часто вони тривають і вдень, і вночі, однак зараз росіяни полюбили конкретну пору доби для проведення штурмових дій.

Основний час штурмів зараз – це "сіряк", тобто час між днем і ніччю. Тобто росіяни, пересуваючись, можуть більш-менш бачити територію, але водночас їх важко помітити. Хоч з розвитком безпілотників та коптерів нічого бачення – штурми будь-якого типу майже завжди видимі ще до того, як почнуть відбуватися,

– зазначив Андрій Отченаш.

Російські військові постійно змінюють свою стратегію. Зокрема, на напрямку бригади "Рубіж" кожен ворожий штурм відрізняється від попереднього. Фактично щоразу росіяни намагаються вигадати нові види штурмів, однак щоразу вони лиш втрачають більшу кількість особового складу та техніки.

"Одного разу вони використовували БТР у вигляді "черепашки", тобто обшитий металом, який підвіз особовий склад під певну позицію – нічого не вийшло. Другий раз вони використовували танк у вигляді "черепашки", він зробив кілька пострілів, але був знищений. Третій раз використовували групи піхоти, протягом п'яти днів намагалися штурмувати наші позиції. Але втратили велику кількість піхоти", – розповів військовий.

Варто відзначити, що такий захист на техніці насправді дієвий та убезпечує техніку від, наприклад, FPV-дронів. Адже заряд дрона у такий спосіб не знищує частину танка, а лише якусь його металеву конструкцію. Тож аби серйозно уразити ворожу техніку, необхідна більша кількість дронів.