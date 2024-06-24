Мовиться про танки типу Т-64. Саме завдяки такій роботі, пишуть у виданні, ЗСУ досі мають досить багато танків на озброєнні, попри втрати техніки на фронті.

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Яка ситуація у ЗСУ з танками

Автори матеріалу зазначили, що 150 механізована бригада, яка була сформована в жовтні 2023 року, зараз оснащена модернізованими танками Т-64БВ 2017 року випуску. Forbes визнає цей розвиток подій позитивним знаком в умовах трирічної повномасштабної війни.

Українські військові відчайдушно намагаються отримати достатню кількість бойових машин піхоти та бронетранспортерів — бойових таксі для піхоти, якщо спрощено — але принаймні танків у них достатньо, – зазначають журналісти.

Довідково! Т-64 – це танк вагою 42 тонни, що працює на дизельному двигуні та оснащений сотнями міліметрів броні. Цей танк вироблявся на заводі імені Малишева в Харкові з 1963 по 1987 рік, має екіпаж з трьох осіб і потужну 125-мм гармату з можливістю автоматичного заряджання. Після розпаду Радянського Союзу Україна стала власником близько 3 000 таких танків.

У матеріалі зазначено, що за роки незалежності завод імені Малишева модернізував близько тисячі танків Т-64 для подальшого військового використання українцями. Доля решти танків залишається предметом припущень, що потенційно може вказати на те, чому Збройні сили України не відчувають нестачі танків протягом третього року конфлікту, що триває.

Forbes також повідомляє, що у відповідь на гібридну агресію у 2014 році Україна ініціювала стратегічні зусилля з розконсервації старих танків Т-64 зі складів по всій країні. Вважається, що цей процес значно активізувався у 2022 році.

Де зараз модернізуються танки Т-64

У перші тижні війни завод імені Малишева зазнав значних пошкоджень. Однак українська промисловість швидко відреагувала, перемістивши наявне промислове обладнання та створивши нові цехи в більш безпечних містах. Паралельно з цим Київ домовився про капітальний ремонт і модернізацію танків Т-64 на заводах, розташованих у Польщі та Чехії.

Розширення та частковий аутсорсинг української танкової промисловості пояснює, чому після втрати близько 300 Т-64 у боях українські військові все ще мають достатньо Т-64 для утримання наявних бригад і оснащення нових,

– пише видання.

Разом з тим, пишуть журналісти, кожен "новий" Т-64 – це старий корпус із сучасною оптикою та засобами керування вогнем. Саме тому Т-64 у певному сенсі – обмежений ресурс, який з часом вичерпається, але не найближчим часом.

Forbes прогнозує, що радянських запасів Т-64 вистачить ще на кілька років інтенсивної війни, доки втрати України залишатимуться незмінними. На тлі цієї оцінки Україна веде переговори про постачання західних танків на свою територію та продовжує отримувати готові танки від своїх союзників.