Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Зазначають, що Москва і Вашингтон не хотіли бачити Зеленського на переговорах у Саудівській Аравії.

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Зеленський дізнається деталі переговорів

Видання пише, що спадкоємний принц Саудівської Аравії планує поінформувати Володимира Зеленського про роль королівства в скликанні переговорів, а також про його дискусії з російськими та американськими офіційними особами.

Bloomberg, посилаючись на джерела, повідомляє, що спадкоємний принц хотів би, щоб український президент взяв участь у переговорах між російською та американською делегаціями сьогодні, 18 лютого, в Ер-Ріяді.

Втім, як зазначається, обидві сторони виступали за зустріч без залучення українських представників.

До слова, глава держави підкреслив, що Україну не запрошували на цю російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. За його словами, для Києва це було "сюрпризом", оскільки дізналися про ці перемовини з медіа.

Зауважимо, що президент повідомив, що не поїде завтра, 19 лютого, до Саудівської Аравії, аби партнери не подумали чогось зайвого, він скасував поїздку. За словами глави держави, візит було перенесено на 10 березня.