Під час візиту до Анкари Володимир Зеленський для журналістів прокоментував переговори Росії та США у Ер-Ріяді. Він заявив, що ця ситуація йому нагадує так звані Стамбульські перемовини у 2022 році, передає 24 Канал.

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Це був "сюрприз"

Глава держави підкреслив, що Україну не запрошували на цю російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії.

Для нас це було сюрпризом, думаю, як і для багатьох. Ми з медіа цю інформацію отримали,

– поділився президент.

Він наголосив, що Україна, як ніхто, прагне завершення війни. "Ми хочемо, щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував і мені здається, що це справедливо", – зазначив політик.

На тлі зустрічі росіян і американців за спиною в України Володимир Зеленський скасував свій офіційний візит до Саудівської Аравії і переніс його на 10 березня.

Він додав, що йому байдуже, хто залишиться в Саудівській Аравії на момент його прибуття. Але не байдуже, якщо наші партнери про нас подумають щось зайве.