Во время визита в Анкару Владимир Зеленский для журналистов прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде. Он заявил, что эта ситуация ему напоминает так называемые Стамбульские переговоры в 2022 году, передает 24 Канал.
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Это был "сюрприз"
Глава государства подчеркнул, что Украину не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии.
Для нас это было сюрпризом, думаю, как и для многих. Мы из медиа эту информацию получили,
– поделился президент.
Он подчеркнул, что Украина, как никто, стремится к завершению войны. "Мы хотим, чтобы никто за нашей спиной ничего не решал и мне кажется, что это справедливо", – отметил политик.
На фоне встречи россиян и американцев за спиной у Украины Владимир Зеленский отменил свой официальный визит в Саудовскую Аравию и перенес его на 10 марта.
Он добавил, что ему безразлично, кто останется в Саудовской Аравии на момент его прибытия. Но не безразлично, если наши партнеры о нас подумают что-то лишнее.