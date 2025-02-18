18 лютого у Саудівській Аравії пройшли переговори Росії та США. Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом в Анкарі, прокоментував їх, передає 24 Канал.

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Що сказав президент

"Враження, що США зараз обговорюють ультиматум Росії, який путін поставив на початку повномасштабної війни, — президент України Володимир Зеленський.

"Знову про Україну без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на такі ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз на це підемо?", — заявив Зеленський.