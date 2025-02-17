Відповідну інформацію він розкрив з Абу-Дабі під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Зауважимо, що західні ЗМІ припускали його візит.

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Як це пояснив Зеленський

Український президент заявив, що Україна не братиме участі у переговорах між російською та американською делегаціями, які відбудуться вже невдовзі у Саудівській Аравії й стосуватимуться війни.

Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати,

– заявив він.