Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC, CNN та Axios. Переговори між США та Росією щодо війни в Україні стартують у вівторок у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.

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Хто вирішуватиме долю війни за спиною України

За даними CNN, зустріч відбудеться за участі американської делегації, до якої увійшли держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник з національної безпеки Майк Волтц.

З російського боку, за інформацією Axios, у переговорах, ймовірно, братиме участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Офіційний представник Саудівської Аравії повідомив, що країна виступатиме у ролі посередника, а саудівська команда на чолі з радником з національної безпеки допомагатиме координувати переговорний процес. Дональд Трамп також заявив, що особисто планує зустрітися з Путіним незабаром.

Водночас Київ занепокоєний тим, що українську сторону не запросили до участі в переговорах. За даними джерел BBC, українські посадовці висловлюють стурбованість тим, що США та Росія можуть прийняти рішення без їхньої присутності. Український уряд чітко заявив, що не визнає жодних домовленостей, до яких його не залучено.

На тлі цього європейські лідери терміново збираються у Парижі для обговорення ситуації. Президент Франції Еммануель Макрон ініціював зустріч за участі лідерів Великої Британії, Німеччини, Іспанії та Італії.

Напередодні на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності створення "армії Європи", яка змогла б протистояти російській агресії незалежно від політики США.

Очікується, що результати переговорів у Саудівській Аравії можуть суттєво вплинути на майбутній розвиток ситуації на фронті та міжнародну підтримку України. Представники Білого дому запевняють, що Україна буде залучена до наступних етапів переговорного процесу, однак конкретних гарантій поки що не надають.