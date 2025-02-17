Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Washinghton Post. Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак не братимуть участі в консультаціях.

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Зеленського та Єрмака не запросили на переговори

Переговори є кардинальним відхиленням від підходу адміністрації Байдена, яка уникала прямих контактів із Москвою щодо війни. За даними джерел, США намагаються знайти дипломатичний вихід із конфлікту, залучаючи третю сторону – Саудівську Аравію, яка вже відігравала посередницьку роль у минулих переговорах, зокрема під час обмінів полоненими.

Очікується, що зустріч відбудеться найближчими днями. В ній візьмуть участь представники Білого дому, зокрема радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц та спеціальний посланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Останній підтвердив Fox News, що США налаштовані на результативний діалог.

Ми проведемо зустрічі за вказівкою президента і, сподіваюся, досягнемо дійсно хорошого прогресу щодо Росії та України,

– заявив Віткофф.

До слова, відсутність української сторони викликає запитання щодо їхнього формату та майбутніх наслідків для безпекової ситуації в регіоні.